JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Duo Anyar Bali United Jadi Andalan, Johnny Jansen Puji Persik, Usung Misi Revans

Duo Anyar Bali United Jadi Andalan, Johnny Jansen Puji Persik, Usung Misi Revans

Jumat, 30 Januari 2026 – 06:45 WIB
Duo Anyar Bali United Jadi Andalan, Johnny Jansen Puji Persik, Usung Misi Revans - JPNN.com Bali
Pelatih Bali United Johnny Jansen memastikan Serdadu Tridatu siap menghadapi Persik di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (30/1) sore ini. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, KEDIRI - Bali United masih dalam kondisi pincang saat melawan Persik pada laga pekan ke-19 Super League 2025-2026 di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (30/1) sore.

Serdadu Tridatu tidak bisa diperkuat gelandang bertahan Brandon Wilson lantaran masih menjalani terapi pemulihan akibat cedera yang dialaminya.

Beruntung, dua legiun asing anyar Bali United, gelandang serang Teppei Yachida dan penyerang sayap Diego Campos bisa dimainkan pada laga sore ini.

Baca Juga:

“Teppei Yachida dan Diego Campos bakal menjadi andalan baru Serdadu Tridatu di markas Macan Putih,” tulis Bali United di laman klub.

Satu hal yang diwaspadai pelatih Johnny Jansen adalah kebangkitan Persik Kediri yang bermain di kandang sendiri setelah kalah empat gol atas Malut United pekan lalu.

Apalagi pada leg pertama di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Agustus 2025 lalu, Persik Kediri berhasil menahan imbang Bali United 1 – 1.

Baca Juga:

"Mereka tim yang bagus dan memainkan bola di lapangan.

Pekan terakhir memang mereka menjalani pertandingan yang berat, dan kami juga situasi yang sama.

Beruntung, dua legiun asing anyar Bali United, gelandang serang Teppei Yachida dan penyerang sayap Diego Campos bisa dimainkan pada laga sore ini.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bali united persik Persik vs Bali United Diego Campos Teppei Yachida Johnny Jansen Persik Kediri vs Bali United Super League 2025-2026 Semen Padang Malut United

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Duo Anyar Bali United Jadi Andalan, Johnny Jansen Puji Persik, Usung Misi Revans - JPNN.com Bali
    Duo Anyar Bali United Jadi Andalan, Johnny Jansen Puji Persik, Usung Misi Revans
  2. John Herdman Ingin Bawa Timnas Indonesia Latihan di Bali United Training Center - JPNN.com Bali

    John Herdman Ingin Bawa Timnas Indonesia Latihan di Bali United Training Center

  3. Persik vs Bali United: Marcos Reina Bongkar Kondisi Pemain, Optimistis Menang - JPNN.com Bali

    Persik vs Bali United: Marcos Reina Bongkar Kondisi Pemain, Optimistis Menang

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU