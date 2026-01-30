Duo Anyar Bali United Jadi Andalan, Johnny Jansen Puji Persik, Usung Misi Revans

bali.jpnn.com, KEDIRI - Bali United masih dalam kondisi pincang saat melawan Persik pada laga pekan ke-19 Super League 2025-2026 di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (30/1) sore.

Serdadu Tridatu tidak bisa diperkuat gelandang bertahan Brandon Wilson lantaran masih menjalani terapi pemulihan akibat cedera yang dialaminya.

Beruntung, dua legiun asing anyar Bali United, gelandang serang Teppei Yachida dan penyerang sayap Diego Campos bisa dimainkan pada laga sore ini.

“Teppei Yachida dan Diego Campos bakal menjadi andalan baru Serdadu Tridatu di markas Macan Putih,” tulis Bali United di laman klub.

Satu hal yang diwaspadai pelatih Johnny Jansen adalah kebangkitan Persik Kediri yang bermain di kandang sendiri setelah kalah empat gol atas Malut United pekan lalu.

Apalagi pada leg pertama di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Agustus 2025 lalu, Persik Kediri berhasil menahan imbang Bali United 1 – 1.

"Mereka tim yang bagus dan memainkan bola di lapangan.

Pekan terakhir memang mereka menjalani pertandingan yang berat, dan kami juga situasi yang sama.