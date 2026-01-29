Bernardo Tavares Otak-atik Lini Serang Persebaya, Malik Risaldi Jadi Opsi

bali.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mulai otak-atik skuad Bajol Ijo di kompetisi Super League 2025-2026.

Kali ini bukan sektor belakang atau tengah, tetapi lini serang.

Bernardo Tavares berusaha mencari penyerang lokal yang bisa mendampingi tiga pemain asing andalan Persebaya, yakni Bruno Moreira, Gali Freitas dan Bruno Paraiba.

Pilihan mantan pelatih PSM Makassar itu adalah Malik Risaldi.

Malik Risaldi jadi opsi setelah Rizky Dwi hengkang pada bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 lalu.

Malik Risaldi mulai dipasang di lini serang dalam beberapa laga terakhir, meski posisinya adalah seorang winger.

Menurut Bernardo Tavares, tidak mudah untuk mendatangkan pemain lokal di bursa transfer kali ini lantaran sudah banyak yang terikat kontrak

Oleh karena itu, pelatih berkebangsaan Portugal itu memilih realistis, memanfaatkan skuad yang ada sekarang.