John Herdman Ingin Bawa Timnas Indonesia Latihan di Bali United Training Center

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman kembali melakukan kunjungan ke sejumlah klub, memantau calon pemain yang akan masuk skuad Garuda.

Setelah Persija, John Herdman mengunjungi pusat latihan milik klub Super League, Bali United, di Pantai Purnama, Gianyar, Rabu (28/1) kemarin.

Kunjungan yang berlangsung selama satu jam ini menjadi yang pertama sejak dirinya ditunjuk menjadi pelatih Timnas Indonesia beberapa waktu lalu.

"Ini tempat yang sangat fantastik dan saya pertama kalinya ke Bali melihat fasilitas yang begitu luar biasa seperti ini.

Saya melihat ada standar sepak bola yang baik di Bali dan berharap dalam waktu mendatang Timnas Indonesia bisa berlatih di sini," ujar John Herdman dilansir dari laman klub.

Pelatih berkebangsaan Inggris ini ingin membawa Timnas Indonesia menjalani program latihan di Bali United Training Center karena fasilitasnya yang lengkap.

Mulai dari standar kualitas rumput lapangan internasional, tersedianya ruang ganti yang nyaman, pusat pelatihan kebugaran dan suasana tempat latihan yang indah.

Mantan pelatih Timnas Kanada ini pun membandingkan perkembangan klub yang ada di negaranya dan kembali memuji tim asuhan Johnny Jansen tersebut.