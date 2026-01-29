Persik vs Bali United: Marcos Reina Bongkar Kondisi Pemain, Optimistis Menang

bali.jpnn.com, KEDIRI - Pelatih Persik Marcos Reina Torres bersiap membawa Skuad Macan Putih menghadapi Bali United pada laga pekan ke-19 di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (30/1) besok sore.

Fokus Marcos Reina adalah memperbaiki lini pertahanan tim yang kocar-kacir saat melawan Malut United pekan lalu.

Yang membuat Marcos Reina senang, pemain asing yang baru direkrut kondisinya mulai membaik, seperti Jon Toral dan Adrian Luna.

"Jon Toral dan (Adrian) Luna merasa lebih baik saat ini.

Kami tahu mereka datang dari India tanpa berlatih selama beberapa minggu," ujar Marcos Reina dilansir dari laman klub.

Dengan mulai membaiknya kondisi kedua pemain tersebut, Marcos mengaku cukup senang, mengingat dirinya memiliki cukup banyak opsi pemain untuk menyusun skuad terbaiknya saat menjamu Bali United nanti.

"Dengan kondisi terkini mereka memiliki kemungkinan untuk bermain karena hari ini mereka sedikit lebih baik, tetapi masih belum 100 persen.

Mereka akan lebih baik lagi,” kata Marcos Reina.