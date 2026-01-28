Lini Belakang Persik Rapuh, Marcos Reina Putar Otak Menjelang Kontra Bali United

JPNN.com

Rabu, 28 Januari 2026 – 20:56 WIB
Pelatih Persik Marcos Reina harus segera memutar otak menyiapkan taktik dan strategi terbaik menghadapi Bali United pada laga pekan ke-19 di Stadion Brawijaya seusai dihajar Malut United pekan lalu. Foto: Instagram @persikfcofficial

bali.jpnn.com, KEDIRI - Pelatih Persik Marcos Reina Torres langsung bergerak cepat seusai skuad Macan Putih meraih hasil minor dalam lawatannya ke Ternate melawan Malut United pada laga pekan ke-18 Super League 2025-2026 pekan lalu.

Pelatih berkebangsaan Spanyol itu harus segera memutar otak menyiapkan taktik dan strategi terbaik menghadapi Bali United pada laga pekan ke-19 di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (30/1) lusa.

Salah satu fokus perhatiannya adalah memperbaiki lini pertahanan Persik yang compang-camping saat dihajar Malut United empat gol tanpa balas.

"Kekalahan dari Malut United memang menyakitkan.

Lini pertahanan tim perlu ada pembenahan,” ujar Marcos Reina dilansir dari laman Persik Kediri.

Marcos Reina tak ingin lini belakang Persik Kediri dibobol mudah dengan gol-gol yang dicetak tim lawan.

Empat pemain belakang Persik, Chechu Meneses, Muhammad Firly, Rezaldi Hehanusa dan Novri Setiawan tak berdaya setelah dibombardir Ciro Alves Cum sius.

Persik makin tak berdaya setelah Rezaldi Hehanusa diganjar kartu merah pengadil lapangan pada menit ke-20.

