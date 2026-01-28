Sah, Joel Vinicius Gabung Arema FC, Tandem Dalberto Luan

JPNN.com

Rabu, 28 Januari 2026 – 20:29 WIB
Joel Vinicius Silva Dos Anjos tak perlu lama menganggur setelah ditendang Borneo FC di bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026. Joel Vinicius resmi berlabuh ke Arema FC dengan durasi kontrak satu setengah musim. Foto: Instagram @aremafcofficial

bali.jpnn.com, MALANG - Joel Vinicius Silva Dos Anjos tak perlu lama menganggur setelah ditendang Borneo FC di bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026.

Penyerang 31 tahun berkebangsaan Brasil ini langsung ditampung Arema FC untuk menambah kekuatan lini serang klub bertajuk Singo Edan itu.

Arema FC cukup beruntung mendapatkan tanda tangan Joel Vinicius yang dikontrak Arema FC satu setengah musim, tepatnya hingga 31 Mei 2027 mendatang

Dengan harga pasar hanya berkisar Rp 2,61 miliar, Joel Vinicius menjadi salah satu bomber haus gol di kompetisi Super League.

Dalam 18 pertandingan Super League 2025-2026 bersama Borneo FC, Joel Vinicius mencetak tujuh gol dan dua assist.

Joel Vinicius menjadi tandem sepadan top skor Arema FC, Dalberto Luan yang telah mencetak 10 gol di putaran pertama lalu.

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi menyatakan keputusan manajemen mendatangkan Joel Vinicius merupakan hasil kebutuhan tim berdasarkan evaluasi bersama jajaran pelatih

“Setelah melalui proses evaluasi, kami menilai Arema FC membutuhkan tambahan pemain di lini depan yang memiliki karakter kuat dalam menyerang serta mampu berkontribusi secara kolektif.

Joel Vinicius Silva Dos Anjos tak perlu lama menganggur setelah ditendang Borneo FC, Joel Vinicius kini resmi menjadi pemain Arema FC, tandem Dalberto Luan
