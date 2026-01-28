JPNN.com

Borneo FC Makin Kuat, Rekrut Dua Striker Asing & Eks Bek Persis, Mentereng

Rabu, 28 Januari 2026 – 19:55 WIB
Borneo FC mengumumkan tiga rekrutan anyar pada bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026. Dua pemain berstatus striker, yakni Kaio Nunes dan Koldo Obieta. Satu lagi bek tengah yang dipinjam dari Persis Solo, Cleylton Santos. Foto: Instagram @borneofc.id

bali.jpnn.com, DENPASAR - Borneo FC tak tinggal diam di bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 meski awalnya terkesan adem ayem.

Setelah melepas Fajar Fathurrahman ke Persija, Joel Vinicius hingga Maicon da Silva ke Semen Padang, manajemen Borneo FC langsung bergerak mendatangkan pemain baru.

Seusai menghajar tuan rumah Persis di Stadion Manahan Solo, Jumat (23/1) lalu, Borneo FC meresmikan tiga pemain asing untuk memperkuat tim di putaran kedua.

Ketiga pemain asing, dua di antaranya berkebangsaan Brasil, yakni penyerang Kaio Nunes dan bek tengah Cleylton Santos.

Satu lagi penyerang berkebangsaan Spanyol Koldo Obieta.

Kaio Nunes bakal menambah daya gedor Borneo FC pada putaran kedua gelaran Super League 2025-2026.

Pemain yang direkrut dari klub Liga Bahrain, Al-Ahli Club dengan status bebas transfer ini bahkan telah mendarat di Samarinda sejak Minggu (25/1) lalu dan memulai latihan bersama tim Senin (26/1).

“Pemain yang bisa berposisi sebagai striker maupun winger ini dipercaya bakal menambah variasi serangan skema permainan pelatih Fabio Lefundes demi mencapai target terbaik di kompetisi tahun ini.

