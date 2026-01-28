Efek Transfer Kiper Arema FC: Gianluca Datang, Lucas Frigeri Hengkang ke BFC?

bali.jpnn.com, MALANG - Arema FC belum berhenti merekrut pemain baru di bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 yang masih dibuka hingga awal Februari.

Kali ini, manajemen Arema FC resmi mendatangkan penjaga gawang Gianluca Pandeynuwu yang direkrut dari Persis Solo dengan status pinjaman hingga akhir musim.

Gianluca Pandeynuwu diplot menjadi kiper ketiga Arema FC setelah Lucas Frigeri dan Adi Satryo dan Andrian Casvari yang menjadi penjaga gawang keempat skuad Singo Edan.

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan perekrutan Gianluca Pandeynuwu ini dilakukan setelah melalui proses evaluasi bersama jajaran tim pelatih.

“Tentu setelah evaluasi bersama jajaran pelatih, posisi penjaga gawang kami nilai masih membutuhkan tambahan untuk memperkuat lini pertahanan tim Arema FC,” ujar Yusrinal Fitriandi dilansir dari laman klub.

“Kesepakatan ini terjadi setelah adanya komunikasi dan persetujuan antara kedua pihak, Arema FC dan Persis Solo,” imbuhnya.

Kabar yang beredar, perekrutan Gianluca Pandeynuwu setelah menyeruak ketertarikan Bhayangkara FC (BFC)mendatangkan kiper Lucas Frigeri.

Arema FC sendiri jengah dengan eks penjaga gawang Madura United itu.