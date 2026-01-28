Persis Tambah Kekuatan, Rekrut Bek Kroasia, Respons Luka Dumancic Berkelas

JPNN.com

Rabu, 28 Januari 2026 – 08:44 WIB
Persis Solo menambah kekuatan setelah laga perdana putaran kedua Super League 2025-2026 kontra Borneo FC, Jumat (23/1) lalu berakhir minor. Persis mendatangkan bek tengah asal Kroasia, Luka Dumancic. Foto: Persis

bali.jpnn.com, SOLO - Persis Solo menambah kekuatan setelah laga perdana putaran kedua Super League 2025-2026 kontra Borneo FC, Jumat (23/1) lalu berakhir minor.

Manajemen Persis resmi mendatangkan bek tengah berkebangsaan Krosia, Luka Dumancic dari FK Zalgiris Vilnus di Liga A Lithuania dengan status bebas transfer.

Luka Dumancic didatangkan untuk untuk menambah kekuatan barisan pertahanan Persis Solo yang menjadi titik lemah pada putaran pertama lalu.

Sebelum Luca Dumancic datang, manajemen Persis Solo telah mendatangkan tiga pesepak bola dari negara-negara Balkan.

Ada tiga pemain Serbia yang datang terlebih dahulu, yakni kiper Vukasin Vranes, bek tengah Dusan Mijic dan gelandang Miroslav Maricic.

“Saua sangat senang bisa memperkuat Persis.

Klub ini adalah salah satu klub yang sangat profesional di Indonesia.

Saya tidak sabar untuk segera bermain bagi Persis Solo,” kata Luka Dumancic dilansir dari laman klub.

