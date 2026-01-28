JPNN.com

Rabu, 28 Januari 2026 – 08:20 WIB
Persebaya Siap Menghadapi Dewa United, Pedro Matos Kirim Pesan ke Bonek - JPNN.com Bali
Gelandang Persebaya Pedro Matos menggiring bola saat laga melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (25/1) lalu. Pedro Matos berambisi debut di Stadion GBT saat melawan Dewa United, Minggu (1/2) mendatang. Foto: Persebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya bersiap menghadapi laga pekan ke-19 Super League 2025-2026 kontra Dewa United di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (1/2) mendatang.

Laga kandang ini terasa sangat spesial bagi gelandang anyar skuad Bajol Ijo, Pedro Matos karena akan menjadi pertandingan debutnya di GBT memakai jersei Persebaya.

“Saya sangat menantikan bermain di GBT.

Banyak orang mengatakan atmosfernya luar biasa. Dukungan Bonek dan Bonita pasti akan memberi energi tambahan bagi kami,” ujar Pedro Matos dilansir dari laman klub.

Pedro Matos yang direkrut dari Semen Padang pada bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026, baru saja debut ketika Persebaya melawan PSIM Yogyakarta, Minggu (25/1) lalu.

Pedro Matos masuk sebagai pemain pengganti menggantikan Milos Raickovic pada menit ke-71.

Pesepak bola 27 tahun asal Portugal ini tampil apik meskipun hanya bermain 24 menit.

Pedro Matos mampu memenangkan 86 persen duel atas pemain PSIM.

TAGS   Persebaya Dewa United Persebaya vs Dewa United Pedro Matos Stadion Gelora Bung Tomo PSIM Bonek Bonita Super League 2025-2026

