Transfer Jitu Persebaya! Bruno Paraiba Amazing, Bernardo Tavares Merespons

Selasa, 27 Januari 2026 – 20:03 WIB
Penyerang Persebaya Bruno Paraiba menendang bola dikawal pemain PSIM. Persebaya mengalahkan PSIM 3 - 0 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (25/1) lalu. Foto: Instagram @officialpersebaya

bali.jpnn.com, YOGYAKARTA - Persebaya tak salah berbelanja pada bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 dengan merekrut empat pemain asing sekaligus.

Ada Gustavo Fernandes, Jefferson Silva, Bruno Paraiba dan Pedro Matos.

Dari empat pemain tersebut, Jefferson Silva dan Bruno Paraiba langsung nyetel dengan gaya permainan spartan Persebaya.

Bruno Paraiba bahkan langsung mencetak gol pada laga debut Persebaya kontra PSIM Yogyakarta pada laga pekan ke-18 Super League 2025-2026 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (25/1) lalu.

Bruno Paraiba mencetak gol menit ke-74, dua gol lainnya dicetak Gali Freitas menit ke-34 dan Rachmat Irianto menit ke-84.

Meski pemain anyarnya tampil gemilang, pelatih Persebaya Bernardo Tavares enggan memberi pujian secara berlebihan.

Pelatih berkebangsaan Portugal itu justru yakin para pemainnya bisa memberikan kontribusi maksimal pada laga berikutnya.

“Bagiku semua pemain itu penting.

