Taktik Senyap Persijap: Doyan Rekrut Pemain Indian Super League, PSM Jadi Korban

Selasa, 27 Januari 2026 – 08:21 WIB
Persijap merekrut pemain asing yang sarat pengalaman dari Indian Super League pada bursa transfer Super League, salah satu kompetisi paling kompetitif di Asia Selatan. Foto: I.League

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 benar-benar gila.

Aksi perombakan besar-besaran yang dilakukan sejumlah klub membuat bursa transfer putaran kedua ini lebih berwarna.

Salah satunya adalah Persijap.

Manajemen Laskar Kalinyamat menggelontorkan dana puluhan miliar untuk membuktikan keseriusan mereka untuk bertahan di Super League musim depan.

Yang menarik, Persijap doyan merekrut pemain asing yang sarat pengalaman dari Indian Super League, salah satu kompetisi paling kompetitif di Asia Selatan.

Alexis Nahuel Gomez dan Carlos Henrique Franca menjadi bagian dari proyek awal musim Persijap Jepara merekrut pemain dari Indian Super League.

Kedua pemain asing itu direkrut Persijap awal musim dari Mohammedan SC, klub yang dikenal memiliki tradisi kuat dan atmosfer yang sangat kompetitif di India.

Kehadiran dua pemain ini menjadi bagian penting dalam menambah kreativitas serta keseimbangan permainan Persijap, baik dalam fase menyerang maupun bertahan.

