Klasemen Super League Setelah Dewa United Gasak Arema FC: Papan Atas & Bawah Panas

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah satu laga terakhir pekan ke-18 bergulir kemarin (26/1).

Dewa United menantang Arema FC di Stadion International Banten, Senin malam.

Laga yang berlangsung pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA berakhir dengan skor 2 – 0.

Dua gol Dewa United diborong sang striker Alex Martins pada babak pertama menit ke-4 dan 43.

Satu gol dicetak Alex Martins dari titik putih, satu lagi dari tendangan jarak jauh yang tak mampu diblok kiper Arema FC, Lucas Frigeri.

Hasil ini mengatrol peringkat Dewa United di papan klasemen Super League.

Dewa United kini menempati peringkat ke-10 dengan 23 poin, hasil dari tujuh kali menang, dua kali seri dan sembilan kali kalah.

Arema FC bertahan di peringkat ke-11 dengan 21 poin, hasil dari lima kali lima kali menang, enam kali seri dan tujuh kali kalah.