JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Klasemen Super League Setelah Dewa United Gasak Arema FC: Papan Atas & Bawah Panas

Klasemen Super League Setelah Dewa United Gasak Arema FC: Papan Atas & Bawah Panas

Selasa, 27 Januari 2026 – 07:38 WIB
Klasemen Super League Setelah Dewa United Gasak Arema FC: Papan Atas & Bawah Panas - JPNN.com Bali
Pemain Dewa United merayakan gol yang dicetak Alex Martins seusai menjebol gawang Arema FC yang dikawal Lucas Frigeri di Banten Internasional Stadium, kemarin. Foto: Instagram @dewaunitedfc

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah satu laga terakhir pekan ke-18 bergulir kemarin (26/1).

Dewa United menantang Arema FC di Stadion International Banten, Senin malam.

Laga yang berlangsung pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA berakhir dengan skor 2 – 0.

Baca Juga:

Dua gol Dewa United diborong sang striker Alex Martins pada babak pertama menit ke-4 dan 43.

Satu gol dicetak Alex Martins dari titik putih, satu lagi dari tendangan jarak jauh yang tak mampu diblok kiper Arema FC, Lucas Frigeri.

Hasil ini mengatrol peringkat Dewa United di papan klasemen Super League.

Baca Juga:

Dewa United kini menempati peringkat ke-10 dengan 23 poin, hasil dari tujuh kali menang, dua kali seri dan sembilan kali kalah.

Arema FC bertahan di peringkat ke-11 dengan 21 poin, hasil dari lima kali lima kali menang, enam kali seri dan tujuh kali kalah.

Laga yang berlangsung pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA berakhir dengan skor 2 – 0. Dua gol Dewa United diborong sang striker Alex Martins pada babak pertama
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Klasemen Super League 2025-2026 Dewa United arema fc Dewa United vs Arema FC Persib Borneo FC Persija Persijap Semen Padang Persis

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persik vs Bali United: Suporter Wajib Memakai Tiket Gelang, Harganya Sebegini - JPNN.com Bali

    Persik vs Bali United: Suporter Wajib Memakai Tiket Gelang, Harganya Sebegini

  2. Jens Raven Pecah Telur, Cetak Gol Perdana Setelah 13 Laga, Kecewa Karena Ini - JPNN.com Bali

    Jens Raven Pecah Telur, Cetak Gol Perdana Setelah 13 Laga, Kecewa Karena Ini

  3. Johnny Jansen Bersyukur Meski Bali United Gagal Menang, Puji Mentalitas Pemain - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Bersyukur Meski Bali United Gagal Menang, Puji Mentalitas Pemain

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU