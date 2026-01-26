Bernardo Tavares Bongkar Taktik Persebaya Revans Kontra PSIM, Sorot Mental Pemain

bali.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memuji skuad The Green Force saat membekuk tuan rumah PSIM Yogyakarta pada laga pekan ke-18 di Stadion Sultan Agung, Bantul, kemarin (25/1).

Meski sempat menghadapi tekanan dari PSIM Yogyakarta pada menit awal pertandingan, pemain Persebaya tampil luar biasa sepanjang laga.

Persebaya berhasil mengalahkan PSIM Yogyakarta dengan skor 3 – 0.

Persebaya berhasil revans setelah pada leg pertama Super League di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya takluk dari PSIM Yogyakarta dengan skor tipis 0 – 1.

Keberadaan pemain asing baru milik Persebaya menjadi pembeda pada laga kemarin.

Jefferson Silva, Bruno Paraiba hingga Pedro Matos membuat level permainan Persebaya berbeda.

Bruno Paraiba bahkan ikut mencetak gol menit ke-74 setelah sebelumnya Gali Freitas membobol gawang Cahya Supriadi terlebih dahulu pada babak pertama menit ke-35.

Gol terakhir Persebaya dicetak gelandang Rachmat Irianto menit ke-84.