JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Persik vs Bali United: Suporter Wajib Memakai Tiket Gelang, Harganya Sebegini

Persik vs Bali United: Suporter Wajib Memakai Tiket Gelang, Harganya Sebegini

Senin, 26 Januari 2026 – 18:54 WIB
Persik vs Bali United: Suporter Wajib Memakai Tiket Gelang, Harganya Sebegini - JPNN.com Bali
Pemain Persik siap menghadapi Bali United di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (30/1) mendatang. Foto: Instagram @persikfcofficial

bali.jpnn.com, KEDIRI - Manajemen Persik berbenah menjelang laga pekan ke-18 Super League 2025-2026 kontra Bali United di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (30/1) mendatang.

Panitia Pertandingan (Panpel) bakal memperbaiki penjualan tiket pada laga big match itu dengan menerapkan penggunaan tiket gelang atau tiket yang dikenakan di lengan penonton.

Pembenahan ini dilakukan Panpel Persik agar dapat menyelenggarakan pertandingan dengan tertib dan aman.

Baca Juga:

"Kebijakan baru ini berdasarkan hasil evaluasi pada dua pertandingan home sebelumnya.

Sejumlah kebijakan akan diperbaiki termasuk mengenai sistem penjualan tiket laga home yang akan datang ini dijual melalui daring dan komunitas Persikmania," kata Ketua Panpel Persik Tri Widodo dilansir dari Antara.

Selain itu harga tiket juga mengalami perubahan.

Baca Juga:

Untuk tiket kelas ekonomi dijual seharga Rp60 ribu per tiket, kelas utama seharga Rp80 ribu per tiket dan VIP dijual seharga Rp100 ribu per tiket.

Penukaran tiket dilakukan pada H-2 pertandingan.

Panpel Persik memperbaiki penjualan tiket laga Persik versus Bali United dengan menerapkan penggunaan tiket gelang atau tiket yang dikenakan di lengan penonton.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   persik Persik Kediri bali united tiket gelang Persik vs Bali United Panpel Persik Harga Tiket Gelang Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persik vs Bali United: Suporter Wajib Memakai Tiket Gelang, Harganya Sebegini - JPNN.com Bali
    Persik vs Bali United: Suporter Wajib Memakai Tiket Gelang, Harganya Sebegini
  2. Jens Raven Pecah Telur, Cetak Gol Perdana Setelah 13 Laga, Kecewa Karena Ini - JPNN.com Bali

    Jens Raven Pecah Telur, Cetak Gol Perdana Setelah 13 Laga, Kecewa Karena Ini

  3. Johnny Jansen Bersyukur Meski Bali United Gagal Menang, Puji Mentalitas Pemain - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Bersyukur Meski Bali United Gagal Menang, Puji Mentalitas Pemain

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU