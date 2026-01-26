Persik vs Bali United: Suporter Wajib Memakai Tiket Gelang, Harganya Sebegini

bali.jpnn.com, KEDIRI - Manajemen Persik berbenah menjelang laga pekan ke-18 Super League 2025-2026 kontra Bali United di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (30/1) mendatang.

Panitia Pertandingan (Panpel) bakal memperbaiki penjualan tiket pada laga big match itu dengan menerapkan penggunaan tiket gelang atau tiket yang dikenakan di lengan penonton.

Pembenahan ini dilakukan Panpel Persik agar dapat menyelenggarakan pertandingan dengan tertib dan aman.

"Kebijakan baru ini berdasarkan hasil evaluasi pada dua pertandingan home sebelumnya.

Sejumlah kebijakan akan diperbaiki termasuk mengenai sistem penjualan tiket laga home yang akan datang ini dijual melalui daring dan komunitas Persikmania," kata Ketua Panpel Persik Tri Widodo dilansir dari Antara.

Selain itu harga tiket juga mengalami perubahan.

Untuk tiket kelas ekonomi dijual seharga Rp60 ribu per tiket, kelas utama seharga Rp80 ribu per tiket dan VIP dijual seharga Rp100 ribu per tiket.

Penukaran tiket dilakukan pada H-2 pertandingan.