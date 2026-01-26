Jens Raven Pecah Telur, Cetak Gol Perdana Setelah 13 Laga, Kecewa Karena Ini

bali.jpnn.com, GIANYAR - Striker muda Bali United Jens Raven pecah telur.

Tampil 13 pertandingan bersama Bali United, mayoritas sebagai pemain pengganti, penyerang Timnas U23 Indonesia ini akhirnya mencetak gol perdana untuk Serdadu Tridatu.

Momen itu terjadi pada laga pekan ke-18 Super League 2025-2026 antara Bali United kontra Semen Padang di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (24/1) sore lalu.

Jens Raven mencetak gol pertama Bali United ke gawang Semen Padang yang dikawal Arthur Augusto menit ke – 56.

Gol pembuka Jens Raven menjadi jalan bagi Mirza Mustafic dan Thijmen Goppel mencetak dua gol beruntun ke gawang Arthur Augusto.

Semen Padang mencetak dua gol pada babak pertama melalui Angelo Meneses dan Jaime Giraldo dan satu gol di babak kedua yang dicetak Riphal Wahyudi.

Laga perdana putaran kedua itu pun berakhir dengan skor 3 – 3.

Jens Raven mengaku senang dengan gol perdananya musim ini, tetapi kecewa dengan hasil akhir yang diraih Bali United.