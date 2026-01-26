Johnny Jansen Bersyukur Meski Bali United Gagal Menang, Puji Mentalitas Pemain

JPNN.com

Senin, 26 Januari 2026 – 07:38 WIB
Pemain Bali United Mirza Mustafic merayakan gol bersama suporter di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, saat melawan Semen Padang, Sabtu (24/1) lalu. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United gagal meraih tiga poin pada laga perdana putaran kedua Super League 2025-2026 kontra tim tamu Semen Padang.

Bermain di kandang sendiri, Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (24/1) sore lalu, Bali United dipaksa bermain imbang 3 – 3 oleh Semen Padang.

Tiga gol Bali United dicetak Jens Raven menit ke-46, Mirza Mustafic menit ke-69 dan Thijmen Goppel menit ke-75.

Tiga gol Semen Padang dicetak Angelo Meneses menit ke-5, Jaime Giraldo menit ke-12 dan Riphal Wahyudi menit ke-79.

Ada tiga penyebab Bali United gagal meraih kemenangan di kandang sendiri.

Pertama, adalah absennya dua legiun asing Bali United pada laga kontra Semen Padang, yakni striker Boris Kopitovic dan gelandang Tim Receveur.

Keduanya absen karena menjalani suspend akumulasi kartu kuning.

Kedua, Bali United belum bisa memainkan penyerang sayap Diego Campos karena urusan administrasi belum rampung.

Pelatih Bali United Johnny Jansen bersyukur masih bisa mendapat poin dan gagal menang saat melawan Semen Padang. Ia bahkan memuji mental pemain
