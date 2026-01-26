Bursa Transfer Memanas, Persib Makin Kuat, Layvin Kurzawa & Dion Markx Merapat

JPNN.com

Senin, 26 Januari 2026 – 07:13 WIB
Persib menambah amunisi baru pada bursa transfer Super League dengan merekrut eks pemain PSG, Layvin Kurzawa. Layvin Kurzawa diperkenalkan dengan Bobotoh pada laga Persib kontra PSBS Biak di Stadion GBLA dan pemain Timnas Indonesia Dion Markx, kemarin. Foto: Instagram @persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Pergerakan bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 benar-benar memanas.

Mayoritas klub Super League berusaha menambah pemain baru, dan melepas pemain yang tidak sesuai kebutuhan tim.

Tidak terkecuali dengan Persib Bandung.

Pemuncak klasemen Super League 2025-2026 ini menambah dua pemain baru, tepat pada laga perdana putaran kedua kontra PSBS Biak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) kemarin.

Pemain pertama yang merapat adalah eks pemain Paris Saint-Germain (PSG), Layvin Kurzawa.

Persib mendatangkan Layvin Kurzawa hingga akhir musim karena bisa bermain multiposisi, baik sebagai bek kiri, winger maupun bek tengah.

Fleksibilitas ini memberi banyak opsi bagi tim pelatih, terutama dalam situasi rotasi pemain, perubahan skema, atau kebutuhan spesifik di tengah pertandingan.

Secara karakter bermain, Layvin Kurzawa memiliki beberapa atribut yang relevan dengan kebutuhan Persib Bandung saat ini.

Persib menambah amunisi baru pada bursa transfer Super League dengan merekrut eks pemain PSG, Layvin Kurzawa dan pemain Timnas Indonesia Dion Markx
