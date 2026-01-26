Klasemen Super League Setelah Persib Gasak PSBS: Borneo FC Tergusur, Persebaya Amazing

JPNN.com

Senin, 26 Januari 2026 – 06:41 WIB
Persebaya Surabaya merayakan kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, kemarin (25/1). Persebaya mengalahkan PSIM dengan skor 3 - 0. Foto: Persebaya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah dua laga bergulir pada laga pekan ke-18, kemarin (25/1).

Pada laga pertama di Stadion Sultan Agung, Bantul, PSIM Yogyakarta menantang Persebaya Surabaya, sementara Persib versus PSBS Biak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Di Stadion GBLA, Persib Bandung harus bersusah payah mengalahkan tim tamu PSBS Biak dengan skor tipis 1 – 0.

Gol Persib yang dicetak Rosembergne "Berguinho" Da Silva pada menit ke-87 terjadi setelah PSBS Biak bermain dengan 10 pemain seusai Hari Susanto diganjar kartu merah pada menit ke-56.

Kemenangan ini mengantar Persib kembali ke puncak klasemen Super League 2025-2026 dengan 41 poin, hasil dari meraih 13 kemenangan, dua kali seri dan tiga kali kalah.

Persib menggusur Borneo FC yang kini berada di peringkat kedua dengan 40 poin, hasil dari 13 kali menang, sekali seri dan empat kali kalah.

Di Stadion Sultan Agung, Bantul, PSIM Yogyakarta bertekuk lutut dari tim tamu Persebaya Surabaya dengan skor telak 0 – 3.

Persebaya berhasil revans setelah pada leg pertama Super League di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya takluk dari PSIM Yogyakarta dengan skor tipis 0 – 1.

