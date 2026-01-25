Dejan Antonic Kesal Dua Gol Semen Padang Kontra Bali United Dianulir Wasit

bali.jpnn.com, GIANYAR - Misi Semen Padang mencuri poin saat lawatan ke kandang Bali United, Stadion Kapten Dipta, Gianyar, kemarin (24/1) berhasil.

Pada laga pekan ke-18 Super League 2025-2028 tersebut, Semen Padang memaksa Bali United mengakhiri pertandingan dengan skor akhir 3 – 3.

Meski puas lantaran berhasil mencuri poin di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, pelatih Semen Padang Dejan Antonic punya opini berbeda.

Menurut mantan pelatih Persib hingga PSS Sleman ini, Semen Padang seharusnya bisa memenangkan pertandingan.

Bukan semata karena bermain lebih apik dan terorganisir, tetapi penggawa Kabau Sirah berhasil mencetak gol lebih banyak daripada Bali United.

Sepanjang laga, pemain Semen Padang sebenarnya mencetak lima gol, tetapi dua gol dianulir wasit pertandingan, Agus Setiyawan.

“Jangan lupa ya, ada dua gol kami yang dianulir wasit. Lucu,” ujar Dejan Antonic.

Padahal jika dua gol tersebut disahkan oleh wasit, Semen Padang bisa melanjutkan tour Bali – Sulawesi dengan tersenyum lebar.