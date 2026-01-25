JPNN.com

Level Semen Padang Sudah Berbeda, Dejan Antonic Puas: Misi Kami Berhasil

Minggu, 25 Januari 2026 – 14:33 WIB
Pemain Semen Padang bersyukur seusai menahan imbang Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, kemarin (24/1). Kedua kesebelasan bermain imbang 2 - 2. Foto: Instagram @semenpadangfcid

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Semen Padang Dejan Antonic angkat bicara setelah skuad Kabau Sirah berhasil menahan imbang tuan rumah Bali United pada laga pekan ke-18 Super League di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, kemarin (24/1).

Menurut Dejan Antonic, pemain Semen Padang menunjukkan gairah tinggi dengan menunjukkan level berbeda dibandingkan pada putaran pertama lalu.

Hal itu terlihat sejak menit awal pertandingan ketika Riphal Wahyudi Cum sius berhasil menekan pertahanan Bali United, membuat tim peraih dua gelar juara Liga 1 itu kebingungan.

“Wajah permainan kami (Semen Padang) sudah berubah.

Babak pertama kami benar-benar bermain fantastis,” ujar Dejan Antonic seusai pertandingan.

Bukti perbedaan level itu terlihat ketika Semen Padang unggul cepat 2 – 0 atas Bali United dalam tempo kurang dari 15 menit.

Kiper Mike Houptmeijer yang sulit dijebol dalam enam laga terakhir, dibobol Angelo Meneses menit ke-5 dan Jaime Giraldo menit ke-20.

Namun, situasi berubah pada babak kedua ketika pelatih Johnny Jansen melakukan perubahan taktik, dengan mengganti sejumlah pemainnya.

