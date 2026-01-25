Bali United vs Semen Padang: Johnny Jansen Kecewa Berat, Rekor Nirbobol Jebol

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United gagal melanjutkan tren nirbobol pada laga perdana putaran kedua Super League 2025 – 2026.

Menantang tim zona degradasi Semen Padang di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (24/1) sore, Bali United dipaksa bermain imbang 3 – 3.

Tiga gol Bali United dicetak Jens Raven menit ke-46, Mirza Mustafic menit ke-69 dan Thijmen Goppel menit ke-75.

Tiga gol Semen Padang dicetak Angelo Meneses menit ke-5, Jaime Giraldo menit ke-12 dan Riphal Wahyudi menit ke-79.

Hasil ini sangat merugikan bagi Bali United lantaran bermain di kandang sendiri, dan rekor nirbobol enam laga terakhir jebol.

Hasil buruk ini membuat pelatih Bali United Johnny Jansen kecewa berat.

"Saya kurang puas dengan hasil ini.

Kami kebobolan dua gol di babak pertama,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.