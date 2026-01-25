Klasemen Super League Setelah Persijap Gasak PSM: Zona Degradasi Panas

JPNN.com

Minggu, 25 Januari 2026 – 07:51 WIB
Winger Malut United Yakob Sayuri menceploskan bola ke gawang Persik Kediri yang dikawal kiper Leo Navachio di Stadion Kie Raha, Ternate, kemarin (24/1). foto: Instagram @malutunitedfc

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah empat laga bergulir di tempat berbeda kemarin (24/1).

Malut United melawan Persik Kediri di Stadion Kie Raha, Ternate, sementara Bali United versus Semen Padang di Stadion Kapten Dipta, Gianyar.

Persita menantang Bhayangkara FC di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, sementara Persijap kontra PSM Makassar di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara.

Pada laga terakhir, Persijap yang melakukan revolusi besar-besaran pada bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 berhasil mengalahkan PSM Makassar dengan skor 2 – 0.

Dua gol Persijap Jepara dicetak striker Carlos Franca menit ke -5 dan penyerang sayap Iker Guarrotxena menit ke-62.

Kemenangan yang diperoleh Persijap ini spontan memanaskan zona degradasi.

Persijap yang sebelumnya terdampar di dasar klasemen, kini merangkak ke peringkat ke-16 dengan 12 poin, hasil dari tiga kali kali menang, tiga kali seri dan 11 kali kalah.

PSM Makassar tertahan di peringkat ke-12 dengan 19 poin, hasil dari empat kali menang, tujuh kali seri dan tujuh kali kalah.

