Statistik Mentereng Bali United di Dipta Mentah, Semen Padang Bermain Efektif

Statistik Mentereng Bali United di Dipta Mentah, Semen Padang Bermain Efektif

Sabtu, 24 Januari 2026 – 20:35 WIB
Statistik Mentereng Bali United di Dipta Mentah, Semen Padang Bermain Efektif
Penyerang muda Bali United Jens Raven saat membobol gawang Semen Padang Arthur Augusto di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (24/1) sore. Bali United bermain imbang 3 - 3 dengan Semen Padang. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United gagal melanjutkan tren nirbobol pada laga perdana putaran kedua Super League 2025 – 2026.

Menantang tim zona degradasi Semen Padang di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (24/1) sore, Bali United dipaksa bermain imbang 3 – 3.

Tiga gol Bali United dicetak Jens Raven menit ke-46, Mirza Mustafic menit ke-69 dan Thijmen Goppel menit ke-75.

Tiga gol Semen Padang dicetak Angelo Meneses menit ke-5, Jaime Giraldo menit ke-12 dan Riphal Wahyudi menit ke-79.

Hasil ini sangat merugikan bagi Bali United lantaran bermain di kandang sendiri, dan rekor nirbobol enam laga terakhir jebol.

Secara permainan, Bali United mendominasi permainan dengan penguasaan bola mencapai 67 persen, sementara Semen Padang hanya 33 persen.

Dominasi pemain Bali United terlihat dari jumlah shots on target dengan melepaskan 14 kali tembakan ke gawang lawan, tetapi hanya tiga yang mengarah ke gawang Arthur Augusto.

Pemain Semen Padang secara jumlah hanya melepaskan 13 kali shots on target, tetapi lima tembakan mengarah ke kiper Bali United, Mike Houptmeijer, tiga di antaranya menjadi gol.

