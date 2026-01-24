Semen Padang Paksa Bali United Bermain Imbang, Rekor Nirbobol Jebol

JPNN.com

Sabtu, 24 Januari 2026 – 17:42 WIB
Penyerang sayap Bali United Thijmen Goppel berduel dengan pemain Semen Padang di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (24/1) sore. Semen Padang paksa Bali United bermain imbang 3 - 3. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United gagal melanjutkan tren nirbobol pada laga perdana putaran kedua Super League 2025 – 2026.

Menantang Semen Padang di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (24/1) sore, Bali United dipaksa bermain imbang 3 – 3.

Gawang Mike Houptmeijer yang clean sheet pada enam laga terakhir, kebobolan dua gol pada babak pertama setelah dibobol dua pemain asing Semen Padang, Angelo Meneses dan Jaime Giraldo.

Keduanya membobol gawang Mike Houptmeijer pada menit ke-5 dan 12.

Bali United yang bermain buruk pada babak pertama baru bisa membalas pada babak kedua.

Gol pertama Bali United dicetak penyerang muda Jens Raven yang masuk menit ke-46 menggantikan gelandang serang anyar Teppei Yachida.

Jens Raven menjebol gawang Semen Padang yang dikawal Arthur Augusto menit ke-54 memanfaatkan umpan matang Jordy Bruijn.

Bali United makin di atas angin setelah dua pemain asingnya membobol gawang Arthur Augusto dalam waktu berdekatan.

Bali United gagal melanjutkan tren nirbobol pada laga perdana putaran kedua Super League 2025 – 2026 setelah dipaksa bermain imbang 3 - 3 oleh Semen Padang
