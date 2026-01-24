Harga Pasar Bali United Tembus Rp 100 M, Johnny Jansen Buka Opsi Tambah Pemain

JPNN.com

Sabtu, 24 Januari 2026 – 12:06 WIB
Pelatih Bali United Johnny Jansen angkat bicara terkait penambahan pemain baru di bursa transfer putaran kedua ini. Foto: Instagram @baliunited

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United tidak begitu aktif di bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 yang berlangsung hingga awal Februari nanti.

Bali United sejauh ini baru mengamankan tanda tangan tiga pemain dan melepas satu pemain ke klub lain.

Tiga pemain anyar itu, yakni gelandang serang asal Jepang, Teppei Yachida, penyerang asal berkebangsaan Kosta Rika, Diego Campos dan bek kiri eks pemain Persik, Yusuf Meilana.

Satu pemain yang dilepas adalah winger asal Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) Yabes Roni yang hengkang ke Persis Solo dengan status pinjaman hingga akhir musim.

Meski hanya mendatangkan tiga pemain baru, harga pasar Bali United versi Transfermark langsung melonjak, mencapai Rp 100 miliar, bersaing dengan Persib dan Persija yang memiliki market value hampir sama.

Kenaikan harga pasar Bali United dipicu rekrutmen dua pemain asing anyar, Teppei Yachida dan Diego Campos yang memiliki harga sama, Rp 10,43 miliar.

Harga keduanya sama dengan market value penyerang sayap Bali United asal Belanda, Thijmen Goppel.

Apakah Bali United masih akan menambah pemain baru di bursa transfer putaran kedua?

