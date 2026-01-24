Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Bali United vs Semen Padang: Rekor Berlanjut

bali.jpnn.com, DENPASAR - Duel seru tersaji pada laga pekan ke-18 Super League 2025-2026 antara tuan rumah Bali United melawan Semen Padang.

Pertandingan seru ini bergulir Sabtu (29/11) sore ini pukul 15.30 WIB atau 1630 WITA di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali.

Bagi Anda yang tidak menyaksikan langsung pertandingan langsung di stadion, bisa menikmati melalui live di Indonesia atau opsi streaming di Vidio.

Laga ini menjadi penentu nasib kedua kesebelasan di papan klasemen Super League 2025-2026.

Bali United saat ini menempati peringkat kedelapan Super League 2025-2026 dengan 27 poin, hasil dari tujuh kali menang, empat kali kalah dan enam hasil imbang.

Semen Padang masih terdampar di zona degradasi, menempati peringkat ke-17 dengan mengoleksi 10 poin, hasil dari meraih tiga kemenangan, satu kali hasil imbang dan 13 kali kekalahan.

Laga ini sekaligus memperpanjang rekor bagi kedua kesebelasan, terutama Bali United.

Bali United berpeluang memperpanjang rekor kemenangan setiap bentrok melawan Semen Padang.