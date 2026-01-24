JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Bali United vs Semen Padang: Rekor Berlanjut

Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Bali United vs Semen Padang: Rekor Berlanjut

Sabtu, 24 Januari 2026 – 11:41 WIB
Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Bali United vs Semen Padang: Rekor Berlanjut - JPNN.com Bali
Ilustrasi bola. Duel seru tersaji pada laga pekan ke-18 Super League 2025-2026 antara tuan rumah Bali United melawan Semen Padang di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (24/1) sore. Foto: instagram @dewaunitedfc

bali.jpnn.com, DENPASAR - Duel seru tersaji pada laga pekan ke-18 Super League 2025-2026 antara tuan rumah Bali United melawan Semen Padang.

Pertandingan seru ini bergulir Sabtu (29/11) sore ini pukul 15.30 WIB atau 1630 WITA di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali.

Bagi Anda yang tidak menyaksikan langsung pertandingan langsung di stadion, bisa menikmati melalui live di Indonesia atau opsi streaming di Vidio.

Baca Juga:

Laga ini menjadi penentu nasib kedua kesebelasan di papan klasemen Super League 2025-2026.

Bali United saat ini menempati peringkat kedelapan Super League 2025-2026 dengan 27 poin, hasil dari tujuh kali menang, empat kali kalah dan enam hasil imbang.

Semen Padang masih terdampar di zona degradasi, menempati peringkat ke-17 dengan mengoleksi 10 poin, hasil dari meraih tiga kemenangan, satu kali hasil imbang dan 13 kali kekalahan.

Baca Juga:

Laga ini sekaligus memperpanjang rekor bagi kedua kesebelasan, terutama Bali United.

Bali United berpeluang memperpanjang rekor kemenangan setiap bentrok melawan Semen Padang.

Bali United berpeluang memperpanjang rekor kemenangan setiap bentrok melawan Semen Padang pada laga pekan ke-18 Super League sore ini
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bali united Semen Padang Rekor Kemenangan Live Streaming Bali United vs Semen Padang Prediksi Bali United vs Semen Padang Susunan Pemain Bali United vs Semen Padang Bali United vs Semen Padang Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Bali United vs Semen Padang: Rekor Berlanjut - JPNN.com Bali
    Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Bali United vs Semen Padang: Rekor Berlanjut
  2. Semen Padang Siap Curi Poin dari Bali United, Dejan Antonic Sentil Berkas Maicon - JPNN.com Bali

    Semen Padang Siap Curi Poin dari Bali United, Dejan Antonic Sentil Berkas Maicon

  3. Reuni Eks Pemain PSIS di Dipta: Joao Ferrari Siap Bentrok dengan Boubakary Diarra - JPNN.com Bali

    Reuni Eks Pemain PSIS di Dipta: Joao Ferrari Siap Bentrok dengan Boubakary Diarra

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU