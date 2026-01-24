JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Semen Padang Siap Curi Poin dari Bali United, Dejan Antonic Sentil Berkas Maicon

Semen Padang Siap Curi Poin dari Bali United, Dejan Antonic Sentil Berkas Maicon

Sabtu, 24 Januari 2026 – 07:54 WIB
Semen Padang Siap Curi Poin dari Bali United, Dejan Antonic Sentil Berkas Maicon - JPNN.com Bali
Pelatih Dejan Antonic optimistis pada laga perdana putaran kedua melawan Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (24/1) sore. Foto: Instagram @semenpadangfcid

bali.jpnn.com, DENPASAR - Semen Padang datang dengan optimistis tinggi pada laga perdana putaran kedua Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (24/1) sore.

Rasa optimistis muncul lantaran Semen Padang kini diperkuat banyak pemain baru, berbeda dengan putaran pertama lalu.

Pelatih Dejan Antonic kian optimistis lantaran skuad Kabau Sirah datang lebih awal ke Bali, untuk adaptasi dan menganalisis kekuatan Serdadu Tridatu.

Baca Juga:

“Kondisi semua pemain oke.

Kami datang ke Bali sejak Rabu (21/1) lalu.

Kami telah menjalankan latihan dengan baik dan semua dalam kondisi siap,” ujar Dejan Antonic dalam sesi konferensi pers kemarin.

Baca Juga:

Dejan Antonic saat ini masih menunggu kelengkapan berkas administrasi Maicon da Silva agar bisa diturunkan melawan Semen Padang.

“Kami masih melihat regulasi dan berkas administrasinya.

Pelatih Dejan Antonic optimistis pada laga perdana putaran kedua lantaran skuad Kabau Sirah datang lebih awal untuk adaptasi dan menganalisis kekuatan lawan
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Semen Padang bali united Dejan Antonic Maicon Bali United vs Semen Padang Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Semen Padang Siap Curi Poin dari Bali United, Dejan Antonic Sentil Berkas Maicon - JPNN.com Bali
    Semen Padang Siap Curi Poin dari Bali United, Dejan Antonic Sentil Berkas Maicon
  2. Reuni Eks Pemain PSIS di Dipta: Joao Ferrari Siap Bentrok dengan Boubakary Diarra - JPNN.com Bali

    Reuni Eks Pemain PSIS di Dipta: Joao Ferrari Siap Bentrok dengan Boubakary Diarra

  3. Bali United vs Semen Padang: Johnny Jansen Bidik Kemenangan, Target Nirbobol - JPNN.com Bali

    Bali United vs Semen Padang: Johnny Jansen Bidik Kemenangan, Target Nirbobol

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU