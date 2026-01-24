Semen Padang Siap Curi Poin dari Bali United, Dejan Antonic Sentil Berkas Maicon

bali.jpnn.com, DENPASAR - Semen Padang datang dengan optimistis tinggi pada laga perdana putaran kedua Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (24/1) sore.

Rasa optimistis muncul lantaran Semen Padang kini diperkuat banyak pemain baru, berbeda dengan putaran pertama lalu.

Pelatih Dejan Antonic kian optimistis lantaran skuad Kabau Sirah datang lebih awal ke Bali, untuk adaptasi dan menganalisis kekuatan Serdadu Tridatu.

“Kondisi semua pemain oke.

Kami datang ke Bali sejak Rabu (21/1) lalu.

Kami telah menjalankan latihan dengan baik dan semua dalam kondisi siap,” ujar Dejan Antonic dalam sesi konferensi pers kemarin.

Dejan Antonic saat ini masih menunggu kelengkapan berkas administrasi Maicon da Silva agar bisa diturunkan melawan Semen Padang.

“Kami masih melihat regulasi dan berkas administrasinya.