Taktik Gila Persija di Bursa Transfer: Bukan Ivar Jenner, tetapi Shayne Pattynama

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta kembali mengumumkan rekrutan baru di bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026.

Yang mengejutkan, bukan gelandang Timnas Indonesia yang bermain di FC Utrecht, Ivar Jenner yang datang sebagaimana kabar yang berembus, tetapi bek kiri klub Thai League Premier, Buriram United, Shayne Pattynama.

Shyane Pattynama menjadi bagian dari Persija Jakarta setelah hanya setengah musim bertahan di Buriram United.

Pemain Timnas Indonesia ini bakal bersama Persija Jakarta selama 2,5 musim ke depan dengan opsi perpanjangan.

“Shayne Pattynama adalah sosok dengan pengalaman yang kami butuhkan.

Kehadirannya kami yakini akan memberi kontribusi nyata, baik dalam memperkuat kualitas permainan maupun kedalaman skuad,” ujar Direktur Persija Mohamad Prapanca dilansir dari laman klub.

Shayne Pattynama memulai perjalanan profesionalnya bersama Telstar (2019–2021), kemudian hijrah ke Norwegia membela Viking FK (2021–2024).

Kariernya kemudian berlanjut ke Belgia bersama KAS Eupen (2024–2025), sebelum menutup petualangan Eropanya dan memasuki Asia Tenggara bersama Buriram United (2025).