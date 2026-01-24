Klasemen Super League Setelah Persija Gasak Madura United: Borneo FC Gusur Persib

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah dua pertandingan pekan perdana putaran kedua bergulir kemarin (23/1).

Papan atas klasemen Super League memanas setelah empat tim saling sikut agar tidak terdampar di papan tengah, bahkan bawah.

Persis Solo menantang Borneo FC di Stadion Manahan, sementara tuan rumah Persija melawan Madura United di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Pada laga terakhir di SUGBK, Persija berhasil membungkam Madura United dengan skor 2 – 0.

Dua gol kemenangan Persija lahir dari titik putih alias penalti.

Gol pembuka lahir jelang turun minum melalui striker Gustavo Almeida, yang kembali dipercaya tampil sebagai starter.

Penyerang asal Brasil itu menjalankan perannya dengan sempurna sebagai eksekutor penalti pada menit ke-44, setelah dirinya lebih dulu dilanggar di dalam kotak terlarang.

Keunggulan Persija kemudian dipertegas di pengujung babak kedua.