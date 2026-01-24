JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Klasemen Super League Setelah Persija Gasak Madura United: Borneo FC Gusur Persib

Klasemen Super League Setelah Persija Gasak Madura United: Borneo FC Gusur Persib

Sabtu, 24 Januari 2026 – 07:02 WIB
Klasemen Super League Setelah Persija Gasak Madura United: Borneo FC Gusur Persib - JPNN.com Bali
Penyerang Persija Gustavo Almedia merayakan gol bersama Allano di SUGBK, Jakarta, kemarin (23/1). Persija mengalahkan Madura United dengan skor 2 - 0. Foto: Persija

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah dua pertandingan pekan perdana putaran kedua bergulir kemarin (23/1).

Papan atas klasemen Super League memanas setelah empat tim saling sikut agar tidak terdampar di papan tengah, bahkan bawah.

Persis Solo menantang Borneo FC di Stadion Manahan, sementara tuan rumah Persija melawan Madura United di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Baca Juga:

Pada laga terakhir di SUGBK, Persija berhasil membungkam Madura United dengan skor 2 – 0.

Dua gol kemenangan Persija lahir dari titik putih alias penalti.

Gol pembuka lahir jelang turun minum melalui striker Gustavo Almeida, yang kembali dipercaya tampil sebagai starter.

Baca Juga:

Penyerang asal Brasil itu menjalankan perannya dengan sempurna sebagai eksekutor penalti pada menit ke-44, setelah dirinya lebih dulu dilanggar di dalam kotak terlarang.

Keunggulan Persija kemudian dipertegas di pengujung babak kedua.

Persija masih bertahan di peringkat ketiga dengan 38 poin, hasil dari 12 kali menang, dua kali seri dan empat kali kalah, meski mengalahkan Madura United
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Klasemen Super League 2025-2026 Persija Borneo FC persis solo madura united Persib Super League 2025-2026 Persija vs Madura United Persis vs Borneo FC

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Semen Padang Siap Curi Poin dari Bali United, Dejan Antonic Sentil Berkas Maicon - JPNN.com Bali

    Semen Padang Siap Curi Poin dari Bali United, Dejan Antonic Sentil Berkas Maicon

  2. Reuni Eks Pemain PSIS di Dipta: Joao Ferrari Siap Bentrok dengan Boubakary Diarra - JPNN.com Bali

    Reuni Eks Pemain PSIS di Dipta: Joao Ferrari Siap Bentrok dengan Boubakary Diarra

  3. Bali United vs Semen Padang: Johnny Jansen Bidik Kemenangan, Target Nirbobol - JPNN.com Bali

    Bali United vs Semen Padang: Johnny Jansen Bidik Kemenangan, Target Nirbobol

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU