Reuni Eks Pemain PSIS di Dipta: Joao Ferrari Siap Bentrok dengan Boubakary Diarra

Jumat, 23 Januari 2026 – 19:20 WIB
Bek tengah Joao Ferrari siap mengawal pertahanan Bali United saat bentrok melawan Semen Padang di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (24/1) besok. Foto: Instagram @joaovferrari

bali.jpnn.com, DENPASAR - Laga pekan ke-18 Super League 2025-2026 antara Bali United kontra Semen Padang di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (24/1) sore besok bakal menjadi momen indah bagi bek asing Joao Ferrari.

Untuk pertama kalinya, Joao Ferrari bakal reuni sekaligus bentrok dengan mantan rekan setimnya, semasa di PSIS Semarang, Boubakary Diarra.

Boubakary Diarra baru saja direkrut Semen Padang bersama sejumlah pemain asing lainnya di putaran kedua Super League 2025-2026.

“Benar, saya akan bertemu Baubakary Diarra di pertandingan besok.

Dia teman saya sewaktu di PSIS Semarang dan kami sudah berkomunikasi melalui telepon,” ujar Joao Ferrari dalam sesi konferensi pers di Bali United Café, Jumat (23/1).

Joao Ferrari bakal menempati jantung pertahanan Bali United dan berusaha mempertahankan rekor nirbobol tujuh pertandingan secara beruntun.

Boubakary Diarra di lain sisi bakal menempati lini tengah Semen Padang dan mengincar kemenangan demi menjauh dari zona degradasi.

“Besok kami akan berjuang dengan tim masing-masing untuk menang, mungkin setelah pertandingan kami akan makan malam bersama," kata Joao Ferrari.

