Johnny Jansen Puas Pergerakan Bali United di Bursa Transfer, Puji 3 Pemain Baru

Jumat, 23 Januari 2026 – 18:56 WIB
Johnny Jansen Puas Pergerakan Bali United di Bursa Transfer, Puji 3 Pemain Baru
Pemain anyar Diego Campos berlatih bersama skuad Bali United untuk persiapan laga melawan Semen Padang di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (24/1) besok. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United memanfaatkan bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 dengan santai.

Manajemen Serdadu Tridatu tidak terlalu berlebihan dengan merekrut pemain secara jor-joran seperti tim lain.

Sejauh ini Bali United baru merekrut tiga pemain dan hanya melepas satu pemain ke tim lain.

Tiga rekrutan anyar itu, yakni gelandang serang berkebangsaan Jepang Teppei Yachida, winger asal Kosta Rika, Diego Campos dan bek kiri lokal, Yusuf Meilana.

Satu pemain yang dilepas dengan status pinjaman adalah Yabes Roni yang hijrah ke Persis Solo setengah musim ke depan.

"Saya sangat senang dengan tiga pemain baru yang bergabung di putaran kedua ini,” ujar pelatih Johnny Jansen saat sesi konferensi pers di Bali United Café, Jumat (23/1).

Menurut Johnny Jansen, ketiga pemain yang didatangkan memiliki skill di atas rata-rata, sesuai dengan harga pasar mereka.

Teppei Yachida adalah pemain dengan teknik yang sangat bagus dan diyakni bisa membawa hal positif untuk Bali United.

