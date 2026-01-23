Bali United vs Semen Padang: Johnny Jansen Bidik Kemenangan, Target Nirbobol

JPNN.com

Jumat, 23 Januari 2026 – 18:34 WIB
Pelatih Bali United Johnny Jansen memasang target tinggi pada laga pekan ke-18 Super League 2025-2026 kontra Semen Padang di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (24/1) sore besok. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Bali United Johnny Jansen memasang target tinggi pada laga pekan ke-18 Super League 2025-2026 kontra Semen Padang di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (24/1) sore besok.

Mantan pelatih PEC Zwolle di Eredivisie ini ingin melanjutkan rekor nirbobol yang berhasil diraih Mike Houptmeijer dalam enam pertandingan terakhir Super League.

Meski memasang target ambisius, Johnny Jansen memastikan laga besok berjalan tidak mudah.

Semen Padang dipastikan akan memberikan perlawanan lantaran skuad Kabau Sirah ingin segera menjauh dari zona degradasi.

“Pertandingan besok tidak akan mudah.

Namun, kami ingin kembali meraih kemenangan,” ujar Johnny Jansen dalam sesi konferensi di Bali United Café, Jumat (23/1).

Bali United meraih hasil apik pada enam laga terakhir dengan tidak pernah kalah dan kebobolan.

Gawang Mike Houptmeijer clean sheet dan sulit dijebol tim lawan.

Pelatih Bali United Johnny Jansen memasang target tinggi pada laga pekan ke-18 Super League 2025-2026 kontra Semen Padang di Stadion Kapten Dipta, Gianyar
