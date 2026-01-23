H2H Bali United vs Semen Padang: Duel Perdana dengan Wajah Baru

bali.jpnn.com, DENPASAR - Putaran kedua Super League 2025-2026 kembali bergulir Jumat (23/1) hari ini.

Bali United dijadwalkan menantang Semen Padang pada laga perdana putaran kedua di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (24/1) besok sore.

Laga ini menjadi spesial lantaran kedua tim ditangani pelatih baru, Bali United dengan Johnny Jansen, sementara Semen Padang dengan Dejan Antonic.

Kedua kesebelasan juga melakukan perubahan besar-besaran pada putaran kedua, terutama Semen Padang yang mendepak mayoritas pemain asingnya di putaran pertama lalu.

Semen Padang kemudian mendatangkan pemain asing dan lokal baru untuk memperkuat tim berjuluk Kabau Sirah itu.

Tujuh pemain asing baru bahkan langsung ikut diboyong Dejan Antonic dalam tour Bali – Sulawesi di antaranya Jaime Giraldo, Ravy Tsouka, Guillermo Fernandez, Baubakary Diarra, Kianz Froese, Maicon de Souza dan Kazaki Nakagawa.

Pun dengan Bali United yang telah mendatangkan tiga pemain baru untuk memperkuat tim, yakni Teppei Yachida, Diego Campos dan Yusuf Meilana.

Secara statistik, kedua kesebelasan telah bertemu dalam 10 kali pertandingan dengan hasil, Bali United menang sembilan kali, sementara Semen Padang hanya sekali.