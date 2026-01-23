JPNN.com

JPNN.com Bali Sport H2H Bali United vs Semen Padang: Duel Perdana dengan Wajah Baru

H2H Bali United vs Semen Padang: Duel Perdana dengan Wajah Baru

Jumat, 23 Januari 2026 – 07:28 WIB
H2H Bali United vs Semen Padang: Duel Perdana dengan Wajah Baru - JPNN.com Bali
Ilustrasi bola. Bali United dijadwalkan menantang Semen Padang pada laga perdana putaran kedua di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (24/1) besok sore. Foto: Instagram @persija

bali.jpnn.com, DENPASAR - Putaran kedua Super League 2025-2026 kembali bergulir Jumat (23/1) hari ini.

Bali United dijadwalkan menantang Semen Padang pada laga perdana putaran kedua di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (24/1) besok sore.

Laga ini menjadi spesial lantaran kedua tim ditangani pelatih baru, Bali United dengan Johnny Jansen, sementara Semen Padang dengan Dejan Antonic.

Baca Juga:

Kedua kesebelasan juga melakukan perubahan besar-besaran pada putaran kedua, terutama Semen Padang yang mendepak mayoritas pemain asingnya di putaran pertama lalu.

Semen Padang kemudian mendatangkan pemain asing dan lokal baru untuk memperkuat tim berjuluk Kabau Sirah itu.

Tujuh pemain asing baru bahkan langsung ikut diboyong Dejan Antonic dalam tour Bali – Sulawesi di antaranya Jaime Giraldo, Ravy Tsouka, Guillermo Fernandez, Baubakary Diarra, Kianz Froese, Maicon de Souza dan Kazaki Nakagawa.

Baca Juga:

Pun dengan Bali United yang telah mendatangkan tiga pemain baru untuk memperkuat tim, yakni Teppei Yachida, Diego Campos dan Yusuf Meilana.

Secara statistik, kedua kesebelasan telah bertemu dalam 10 kali pertandingan dengan hasil, Bali United menang sembilan kali, sementara Semen Padang hanya sekali.

Bali United dijadwalkan menantang Semen Padang pada laga perdana putaran kedua di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (24/1) besok sore.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bali united Semen Padang Super League 2025-2026 Bali United vs Semen Padang Johnny Jansen Head to Head Bali United vs Semen Padang Dejan Antonic H2H Bali United vs Semen Padang

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. H2H Bali United vs Semen Padang: Duel Perdana dengan Wajah Baru - JPNN.com Bali
    H2H Bali United vs Semen Padang: Duel Perdana dengan Wajah Baru
  2. Market Value Bali United Naik Rp 100 Miliar, Tiga Pemain Asing Jadi Penyebab - JPNN.com Bali

    Market Value Bali United Naik Rp 100 Miliar, Tiga Pemain Asing Jadi Penyebab

  3. Dejan Antonic Boyong 24 Pemain ke Bali & Sulawesi, 7 Legiun Asing Masuk Daftar - JPNN.com Bali

    Dejan Antonic Boyong 24 Pemain ke Bali & Sulawesi, 7 Legiun Asing Masuk Daftar

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU