Persebaya Agresif di Bursa Transfer, Rekrut Pedro Matos, Ini Kelebihannya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya makin agresif di bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026.

The Green Force – julukan Persebaya merekrut pemain baru lagi setelah mendatangkan tiga legiun asing asal Brasil.

Dia adalah Pedro Matos, gelandang serang asal Portugal yang direkrut Persebaya dari Semen Padang dengan status bebas transfer.

Pedro Matos menjadi pemain asing keempat yang direkrut Persebaya setelah bek tengah Gustavo Fernandes, bek kiri Jefferson Silva dan gelandang tengah Bruno Paraiba.

Pedro Matos telah diperkenalkan sebagai pemain baru Persebaya kemarin.

Video perkenalan Pedro Matos bahkan telah diunggah di media sosial resmi The Green Force.

“Welcoma Pedro Matos,” tulis Persebaya di akun media sosial klub.

Kebersamaan pemain dengan market value Rp 2,17 miliar bersama Semen Padang tidak berjalan lama setelah didatangkan dari klub Liga Portugal, Sanjoanense pada 1 Juli 2025 lalu.