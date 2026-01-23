JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Persebaya Agresif di Bursa Transfer, Rekrut Pedro Matos, Ini Kelebihannya

Persebaya Agresif di Bursa Transfer, Rekrut Pedro Matos, Ini Kelebihannya

Jumat, 23 Januari 2026 – 07:07 WIB
Persebaya Agresif di Bursa Transfer, Rekrut Pedro Matos, Ini Kelebihannya - JPNN.com Bali
Pedro Matos, gelandang serang asal Portugal direkrut Persebaya dari Semen Padang dengan status bebas transfer. Foto: Instagram @persebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya makin agresif di bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026.

The Green Force – julukan Persebaya merekrut pemain baru lagi setelah mendatangkan tiga legiun asing asal Brasil.

Dia adalah Pedro Matos, gelandang serang asal Portugal yang direkrut Persebaya dari Semen Padang dengan status bebas transfer.

Baca Juga:

Pedro Matos menjadi pemain asing keempat yang direkrut Persebaya setelah bek tengah Gustavo Fernandes, bek kiri Jefferson Silva dan gelandang tengah Bruno Paraiba.

Pedro Matos telah diperkenalkan sebagai pemain baru Persebaya kemarin.

Video perkenalan Pedro Matos bahkan telah diunggah di media sosial resmi The Green Force.

Baca Juga:

“Welcoma Pedro Matos,” tulis Persebaya di akun media sosial klub.

Kebersamaan pemain dengan market value Rp 2,17 miliar bersama Semen Padang tidak berjalan lama setelah didatangkan dari klub Liga Portugal, Sanjoanense pada 1 Juli 2025 lalu.

Persebaya membutuhkan tenaga baru di sektor tengah dan Pedro Matos menjadi pilihan lantaran sang pemain memiliki karakter kuat.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persebaya Bursa Transfer Super League 2025-2026 Pedro Matos Semen Padang bursa transfer Gelandang Serang Gustavo Fernandes Bruno Paraiba Jefferson Silva Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. H2H Bali United vs Semen Padang: Duel Perdana dengan Wajah Baru - JPNN.com Bali

    H2H Bali United vs Semen Padang: Duel Perdana dengan Wajah Baru

  2. Market Value Bali United Naik Rp 100 Miliar, Tiga Pemain Asing Jadi Penyebab - JPNN.com Bali

    Market Value Bali United Naik Rp 100 Miliar, Tiga Pemain Asing Jadi Penyebab

  3. Dejan Antonic Boyong 24 Pemain ke Bali & Sulawesi, 7 Legiun Asing Masuk Daftar - JPNN.com Bali

    Dejan Antonic Boyong 24 Pemain ke Bali & Sulawesi, 7 Legiun Asing Masuk Daftar

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU