Persebaya Depak 6 Pemain, 3 Asing & Tiga Lokal, Kecewa Dejan Tumbas Hengkang

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya bikin kejutan di bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 yang bergulir hingga awal Februari.

Klub yang bermarkas di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) secara resmi mendepak enam pemain, dengan perincian tiga pemain asing dan tiga lokal.

Tiga pemain asing yang dilepas adalah Dime Dimov, Dejan Tumbas dan Diego Mauricio, sementara tiga pemain lokal, yakni Rendy Oscario, Rizky Dwi Pangestu dan Kadek Raditya.

Keputusan melepas enam pemain itu setelah Persebaya merekrut tiga pemain asing dua pekan lalu.

Ketiga pemain asal Brasil itu adalah bek tengah Gustavo Fernandes, bek kiri Jefferson Silva dan gelandang tengah Bruno Paraiba.

“Diego Mauricio, Dejan Tumbas, Dime Dimov, Rizky Dwi Pangestu, Kadek Raditya dan Rendy Oscario tidak lagi menjadi bagian dari skuad Persebaya di putaran kedua Super League 2025-2026.

Persebaya mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan perjuangan selama ini bersama Green Force,” tulis Persebaya di akun media sosial klub.

Keberuntungan diperoleh pemain lokal setelah dilepas Persebaya.