Profil Bek Persija Paulo Ricardo: Berharga Rp 5,21 M, Punya Skill Build-up Berkelas

Kamis, 22 Januari 2026 – 16:12 WIB
Bek tengah berkebangsaan Brasil Paulo Ricardo direkrut Persija dari klub Liga Finlandia, Kuopion Palloseura hingga 31 Mei 2026 meski sang pemain sebenarnya berstatus bebas transfer. Foto: Persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta tak mau kalah dengan tim lain menyambut putaran kedua Super League 2025-2026.

Skuad Macan Kemayoran ikut meramaikan bursa transfer dengan mendatangkan pemain baru untuk menambah kekuatan tim.

Setelah merekrut Fajar Fathurrahman dari Borneo FC dan mendatangkan top skor Indian Super League, milik Alaeddine Ajaraie, NorthEast United, Persija merekrut bek tangguh asal Brasil, Paulo Ricardo.

Bek tengah berusia 31 tahun itu direkrut Persija dari klub Liga Finlandia, Kuopion Palloseura hingga 31 Mei 2026 meski sang pemain sebenarnya berstatus bebas transfer.

Meski demikian, manajemen Persija membuka opsi perpanjangan jika Paulo Ricardo menunjukkan performa meyakinkan bersama tim.

Menapaki karier baru di sepak bola Asia Tenggara membuat Paulo Ricardo antusias.

“Saya pikir bermain di Persija adalah tantangan baru.

Negara yang berbeda, budaya yang berbeda, mungkin juga sepak bola yang berbeda, tetapi sedang berkembang pesat.

