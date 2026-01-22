JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Persija Menggebrak, Rekrut Bek Tangguh Paulo Ricardo, Target Trofi Akhir Musim

Persija Menggebrak, Rekrut Bek Tangguh Paulo Ricardo, Target Trofi Akhir Musim

Kamis, 22 Januari 2026 – 15:56 WIB
Persija Menggebrak, Rekrut Bek Tangguh Paulo Ricardo, Target Trofi Akhir Musim - JPNN.com Bali
Bek Paulo Ricardo direkrut Persija dari klub Liga Finlandia, Kuopion Palloseura hingga 31 Mei 2026 meski sang pemain sebenarnya berstatus bebas transfer. Foto: Instagram @Persija

bali.jpnn.com, PERSIJA - Persija Jakarta kembali mengumumkan rekrutan baru di bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026.

Setelah merekrut Fajar Fathurrahman dari Borneo FC dan mendatangkan top skor Indian Super League, milik Alaeddine Ajaraie, NorthEast United, Persija merekrut bek tangguh asal Brasil, Paulo Ricardo.

Bek tengah berusia 31 tahun itu direkrut Persija dari klub Liga Finlandia, Kuopion Palloseura hingga 31 Mei 2026 meski sang pemain sebenarnya berstatus bebas transfer.

Baca Juga:

Di klub terakhirnya, Kuopion Palloseura, Paulo Ricardo hanya bermain empat kali sebelum memutuskan menerima pinangan Persija.

Direktur Persija Mohamad Prapanca, menyambut kehadiran Paulo dengan optimistis.

“Paulo Ricardo adalah pemain dengan banyak pengalaman.

Baca Juga:

Kami percaya kehadirannya akan memberikan dimensi baru di lini belakang Persija, tidak hanya secara teknis, tetapi juga dari sisi mental dan kedewasaan bermain,” ujar Prapanca dilansir dari laman klub.

Paulo Ricardo memulai karier profesional saat bersama Santos FC (2015–2017), klub yang telah melahirkan banyak legenda Brasil.

Bek Paulo Ricardo direkrut Persija dari klub Liga Finlandia, Kuopion Palloseura hingga 31 Mei 2026 meski sang pemain sebenarnya berstatus bebas transfer.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persija Paulo Ricardo bursa transfer bek tengah Bursa Transfer Super League 2025-2026 Kuopion Palloseura Liga Finlandia pemain asing Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Market Value Bali United Naik Rp 100 Miliar, Tiga Pemain Asing Jadi Penyebab - JPNN.com Bali

    Market Value Bali United Naik Rp 100 Miliar, Tiga Pemain Asing Jadi Penyebab

  2. Dejan Antonic Boyong 24 Pemain ke Bali & Sulawesi, 7 Legiun Asing Masuk Daftar - JPNN.com Bali

    Dejan Antonic Boyong 24 Pemain ke Bali & Sulawesi, 7 Legiun Asing Masuk Daftar

  3. Bali United Rekrut Winger Timnas Kosta Rika, Opsi saat Lini Serang Mandul - JPNN.com Bali

    Bali United Rekrut Winger Timnas Kosta Rika, Opsi saat Lini Serang Mandul

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU