Persija Menggebrak, Rekrut Bek Tangguh Paulo Ricardo, Target Trofi Akhir Musim

bali.jpnn.com, PERSIJA - Persija Jakarta kembali mengumumkan rekrutan baru di bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026.

Setelah merekrut Fajar Fathurrahman dari Borneo FC dan mendatangkan top skor Indian Super League, milik Alaeddine Ajaraie, NorthEast United, Persija merekrut bek tangguh asal Brasil, Paulo Ricardo.

Bek tengah berusia 31 tahun itu direkrut Persija dari klub Liga Finlandia, Kuopion Palloseura hingga 31 Mei 2026 meski sang pemain sebenarnya berstatus bebas transfer.

Di klub terakhirnya, Kuopion Palloseura, Paulo Ricardo hanya bermain empat kali sebelum memutuskan menerima pinangan Persija.

Direktur Persija Mohamad Prapanca, menyambut kehadiran Paulo dengan optimistis.

“Paulo Ricardo adalah pemain dengan banyak pengalaman.

Kami percaya kehadirannya akan memberikan dimensi baru di lini belakang Persija, tidak hanya secara teknis, tetapi juga dari sisi mental dan kedewasaan bermain,” ujar Prapanca dilansir dari laman klub.

Paulo Ricardo memulai karier profesional saat bersama Santos FC (2015–2017), klub yang telah melahirkan banyak legenda Brasil.