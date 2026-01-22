JPNN.com

Market Value Bali United Naik Rp 100 Miliar, Tiga Pemain Asing Jadi Penyebab

Kamis, 22 Januari 2026 – 15:35 WIB
Ilustrasi logo Bali United. Market value Bali United dilansir dari laman Transfermarkt melonjak Rp 100,73 miliar setelah merekrut pemain asing baru. Foto: Facebook Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Keputusan Bali United merekrut tiga pemain baru di bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 berdampak signifikan.

Market value Bali United berdasar perhitungan laman Transfermarkt naik signifikan.

Pada September 2025, market value klub yang bermarkas di Stadion Kapten Dipta, Gianyar berkisar Rp 72,74 miliar.

Namun, pada Desember 2025, market value naik menjadi Rp 78,13 miliar.

Kenaikan nilai pasar skuad Serdadu Tridatu saat itu dipicu kenaikan market value para pemainnya.

Sebut saja kiper Mike Houptmeijer, penyerang sayap Rahmat Arjuna dan Irfan Jaya serta pemain lainnya.

Harga pasar Bali United kian melonjak setelah merekrut tiga pemain baru pada bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026.

Dua pemain asing baru menjadi penyumbang market value Bali United melonjak.

