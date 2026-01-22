JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Dejan Antonic Boyong 24 Pemain ke Bali & Sulawesi, 7 Legiun Asing Masuk Daftar

Dejan Antonic Boyong 24 Pemain ke Bali & Sulawesi, 7 Legiun Asing Masuk Daftar

Kamis, 22 Januari 2026 – 07:40 WIB
Dejan Antonic Boyong 24 Pemain ke Bali & Sulawesi, 7 Legiun Asing Masuk Daftar - JPNN.com Bali
Pelatih Semen Padang Dejan Antonic memboyong tujuh pemain asing barunya dalam daftar 24 pemain untuk laga pekan ke-18 dan 19 melawan Bali United dan PSM Makassar. Skuad Semen Padang mendarat di Bali kemarin. Foto: Instagram @semenpadang

bali.jpnn.com, DENPASAR - Semen Padang siap tempur setelah merekrut pemain asing maupun lokal baru pada bursa transfer Super League 2025-2026.

Skuad Kabau Sirah siap melanjutkan laga putaran kedua menantang tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (24/1) lusa.

Pelatih Dejan Antonic memboyong tujuh pemain asing barunya dalam daftar 24 pemain untuk laga pekan ke-18 dan 19 melawan Bali United dan PSM Makassar.

Baca Juga:

Skuad Semen Padang telah tiba di Bali, Rabu (21/1) kemarin dan memulai adaptasi Kamis (22/1) ini.

Tujuh pemain asing baru yang ikut diboyong dalam tour Bali – Sulawesi di antaranya Jaime Giraldo, Ravy Tsouka, Guillermo Fernandez, Baubakary Diarra, Kianz Froese, Maicon de Souza dan Kazaki Nakagawa.

“Enam pemain asing baru telah menyelesaikan seluruh proses administrasinya dan bisa bermain dalam laga melawan Bali United,” ujar Panasihat Semen Padang Andre Rosiade dilansir dari laman I.League.

Baca Juga:

Andre Rosiade juga menyinggung administrasi Maicon de Souza yang baru saja direkrut dari Borneo FC.

“Saat ini proses EPO Maicon dalam proses penerbitan.

Pelatih Dejan Antonic memboyong tujuh pemain asing barunya dalam daftar 24 pemain untuk laga pekan ke-18 dan 19 melawan Bali United dan PSM Makassar.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Dejan Antonic Semen Padang bali united PSM Bali United vs Semen Padang pemain asing Super League 2025-2026 bursa transfer Andre Rosiade Maicon

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Dejan Antonic Boyong 24 Pemain ke Bali & Sulawesi, 7 Legiun Asing Masuk Daftar - JPNN.com Bali
    Dejan Antonic Boyong 24 Pemain ke Bali & Sulawesi, 7 Legiun Asing Masuk Daftar
  2. Bali United Rekrut Winger Timnas Kosta Rika, Opsi saat Lini Serang Mandul - JPNN.com Bali

    Bali United Rekrut Winger Timnas Kosta Rika, Opsi saat Lini Serang Mandul

  3. Semen Padang Tambah Kekuatan Menjelang Bentrok Kontra Bali United, Makin Ngeri - JPNN.com Bali

    Semen Padang Tambah Kekuatan Menjelang Bentrok Kontra Bali United, Makin Ngeri

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU