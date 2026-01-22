Dejan Antonic Boyong 24 Pemain ke Bali & Sulawesi, 7 Legiun Asing Masuk Daftar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Semen Padang siap tempur setelah merekrut pemain asing maupun lokal baru pada bursa transfer Super League 2025-2026.

Skuad Kabau Sirah siap melanjutkan laga putaran kedua menantang tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (24/1) lusa.

Pelatih Dejan Antonic memboyong tujuh pemain asing barunya dalam daftar 24 pemain untuk laga pekan ke-18 dan 19 melawan Bali United dan PSM Makassar.

Skuad Semen Padang telah tiba di Bali, Rabu (21/1) kemarin dan memulai adaptasi Kamis (22/1) ini.

Tujuh pemain asing baru yang ikut diboyong dalam tour Bali – Sulawesi di antaranya Jaime Giraldo, Ravy Tsouka, Guillermo Fernandez, Baubakary Diarra, Kianz Froese, Maicon de Souza dan Kazaki Nakagawa.

“Enam pemain asing baru telah menyelesaikan seluruh proses administrasinya dan bisa bermain dalam laga melawan Bali United,” ujar Panasihat Semen Padang Andre Rosiade dilansir dari laman I.League.

Andre Rosiade juga menyinggung administrasi Maicon de Souza yang baru saja direkrut dari Borneo FC.

“Saat ini proses EPO Maicon dalam proses penerbitan.