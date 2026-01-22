JPNN.com

Profil Diego Campos, Winger Anyar Bali United: Bawa Klub Terakhir Juara B2B

Kamis, 22 Januari 2026 – 07:12 WIB
Penyerang sayap Timnas Kosta Rika Diego Campos menjadi pemain anyar Bali United. Foto: Instagram @alajuelense_official

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United layak bersyukur setelah mendapatkan tanda tangan winger Timnas Kosta Rika Diego Campos pada bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026.

Pasalnya, Diego Campos dikenal sebagai pemain sepak bola yang berkarekter, memiliki kecepatan, pergerakan tanpa bola dan penyelesaian akhir yang efektif.

Diego Campos juga dikenal sebagai pemain berlabel juara.

Selama dua musim berseragam LD Alajuelense, klub terakhir Diego Campos sebelum hijrah ke Bali United, dirinya turut mempersembahkan beragam trofi juara.

Mulai dari back to back (B2B) CONCACAF Central America Cup musim 2023-2024 dan 2024-2025 dan B2B Costa Rican Recopa musim 2024-2025 dan 2025-2026.

Diego Campos juga meraih trofi di ajang Costa Rican Cup, Costa Rican Champion Invierno serta raihan individu sebagai top skorer CONCACAF Central America Cup musim 2024-2025 dengan raihan enam gol.

“Kami melihat Diego Campos menjadi salah satu kebutuhan tim pelatih di sektor penyerangan.

Harapannya semoga Diego bisa memberikan kontribusi positif untuk perkembangan Bali United hingga akhir kompetisi nanti,” kata CEO Bali United Yabes Tanuri dilansir dari laman klub.

