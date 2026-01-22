JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Bali United Rekrut Winger Timnas Kosta Rika, Opsi saat Lini Serang Mandul

Bali United Rekrut Winger Timnas Kosta Rika, Opsi saat Lini Serang Mandul

Kamis, 22 Januari 2026 – 06:50 WIB
Bali United Rekrut Winger Timnas Kosta Rika, Opsi saat Lini Serang Mandul - JPNN.com Bali
Bali United akhirnya berhasil mengamankan tanda tangan winger Timnas Kosta Rika Diego Campos pada bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026. Foto: Instagram @baliunited

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United akhirnya berhasil mengamankan tanda tangan winger Timnas Kosta Rika Diego Campos pada bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026.

Pemilik nama lengkap Diego de Jesus Campos Ballestero itu direkrut dari klub Liga Kostarika LD Alajuelense dengan status bebas transfer.

Penyerang sayap berpengalaman ini akan menempati lini serang Bali United yang pada putaran pertama belum berjalan optimal.

Baca Juga:

“Kami secara resmi mengumumkan Diego Campos menjadi bagian dari Bali United di putaran kedua kompetisi musim ini,” ujar CEO Bali United Yabes Tanuri dilansir dari laman klub.

Menurut Yabes Tanuri, Bali United membutuhkan tenaga baru di sektor depan karena sudah menjadi kebutuhan tim pelatih.

Bali United membutuhkan tenaga penyerang baru karena striker Boris Kopitovic belum juga menunjukkan kapasitasnya sebagai penyerang haus gol.

Baca Juga:

Pemain Bali United pada putaran pertama baru menyarangkan 22 gol, kalah jauh dari penyerang Persija, Malut United dan Borneo FC yang mengemas lebih dari 30 gol.

Dari 22 gol Bali United, hanya 10 gol yang dicetak para penyerang, dengan perincian Boris Kopitovic dan Thijmen Goppel sama-sama empat gol, dua gol lagi dicetak Irfan Jaya.

Bali United akhirnya berhasil mengamankan tanda tangan winger Timnas Kosta Rika Diego Campos pada bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bali united Bursa Transfer Super League 2025-2026 Winger Timnas Kosta Rika bursa transfer pemain asing Boris Kopitovic Thijmen Goppel Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Dejan Antonic Boyong 24 Pemain ke Bali & Sulawesi, 7 Legiun Asing Masuk Daftar - JPNN.com Bali

    Dejan Antonic Boyong 24 Pemain ke Bali & Sulawesi, 7 Legiun Asing Masuk Daftar

  2. Bali United Rekrut Winger Timnas Kosta Rika, Opsi saat Lini Serang Mandul - JPNN.com Bali
    Bali United Rekrut Winger Timnas Kosta Rika, Opsi saat Lini Serang Mandul
  3. Semen Padang Tambah Kekuatan Menjelang Bentrok Kontra Bali United, Makin Ngeri - JPNN.com Bali

    Semen Padang Tambah Kekuatan Menjelang Bentrok Kontra Bali United, Makin Ngeri

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU