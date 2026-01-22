Bali United Rekrut Winger Timnas Kosta Rika, Opsi saat Lini Serang Mandul

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United akhirnya berhasil mengamankan tanda tangan winger Timnas Kosta Rika Diego Campos pada bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026.

Pemilik nama lengkap Diego de Jesus Campos Ballestero itu direkrut dari klub Liga Kostarika LD Alajuelense dengan status bebas transfer.

Penyerang sayap berpengalaman ini akan menempati lini serang Bali United yang pada putaran pertama belum berjalan optimal.

“Kami secara resmi mengumumkan Diego Campos menjadi bagian dari Bali United di putaran kedua kompetisi musim ini,” ujar CEO Bali United Yabes Tanuri dilansir dari laman klub.

Menurut Yabes Tanuri, Bali United membutuhkan tenaga baru di sektor depan karena sudah menjadi kebutuhan tim pelatih.

Bali United membutuhkan tenaga penyerang baru karena striker Boris Kopitovic belum juga menunjukkan kapasitasnya sebagai penyerang haus gol.

Pemain Bali United pada putaran pertama baru menyarangkan 22 gol, kalah jauh dari penyerang Persija, Malut United dan Borneo FC yang mengemas lebih dari 30 gol.

Dari 22 gol Bali United, hanya 10 gol yang dicetak para penyerang, dengan perincian Boris Kopitovic dan Thijmen Goppel sama-sama empat gol, dua gol lagi dicetak Irfan Jaya.