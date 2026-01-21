Penggawa Asing Terkesan Gaya Latihan Persis, Optimistis Bertahan di Super League

bali.jpnn.com, SOLO - Skuad Persis Solo menyambut dua kekuatan baru di lini pertahanan.

Keduanya adalah bek Dusan Mijic dan kiper Vukasin Vranes.

Penyambutan itu terlihat saat keduanya mengikuti latihan perdana bersama Laskar Sambernyawa di Lapangan Pusporenggo, Boyolali.

Dusan Mijic dan Vukasin Vranes terlebih dahulu mengenalkan diri kepada tim sebelum menjalani program latihan yang sudah dirancang tim kepelatihan.

Dusan Mijic mengaku mendapatkan kesan yang sangat baik di sesi latihan pertamanya bersama tim.

Dia merasa sangat diterima dengan baik oleh seluruh pemain dan jajaran tim pelatih.

“Latihan pertama saya bersama tim sangat mengesankan.

Mereka menerima saya dengan sangat baik.