Persija Rugi Besar, Lima Pemain Absen saat Bentrok Kontra Madura United, Duh

Rabu, 21 Januari 2026 – 10:01 WIB
Ilustrasi bola. Persija kehilangan lima pemain pilar saat menantang Madura United pada laga perdana putaran kedua Super League 202502026 di SUGBK, Jakarta, Jumat (23/1) lusa. Foto: Instagram @persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija mengalami kerugian besar menjelang laga perdana putaran kedua Super League 2025-2026 pekan ini.

Terlihat adem ayem dan tidak agresif di bursa transfer putaran kedua justru merugikan bagi tim ibu kota ini.

Setelah melepas Gustavo Franca, Nico Afriyanto dan sejumlah pemain lainnya di bursa transfer, Persija dipastikan kehilangan lima pemain sekaligus saat melawan Madura United, Jumat (23/1) lusa.

Laga perdana putaran kedua tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pukul 19.00 WIB.

Lima pemain itu di antaranya, Hanif Sjahbandi.

Gelandang bertahan 28 tahun ini didiagnosis mengalami cedera pada tulang rawan lutut.

Setelah melalui rangkaian pemeriksaan medis, pemilik nomor punggung 19 itu harus menjalani tindakan operasi.

“Setelah menjalani operasi, Hanif akan memasuki fase rehabilitasi yang cukup panjang.

Persija mengalami kerugian besar menjelang laga perdana putaran kedua Super League 2025-2026 pekan ini kontra Madura United karena kehilangan lima pemain
