Semen Padang Tambah Kekuatan Menjelang Bentrok Kontra Bali United, Makin Ngeri

bali.jpnn.com, PADANG - Perombakan besar-besaran yang dilakukan manajemen Semen Padang pada bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 belum juga berhenti.

Setelah mendepak mayoritas pemain asingnya di putaran pertama dan merekrut enam pemain asing baru, Semen Padang kembali mendatangkan rekrutan baru yang tak kalah mentereng.

Dia adalah penyerang sayap berkebangsaan Brasil, Maicon de Souza da Silva.

Pesepak bola 29 tahun itu direkrut permanen Semen Padang dari Borneo FC setelah sang pemain hanya bertahan setengah musim di Stadion Segiri, Samarinda.

Maicon da Silva direkrut menjelang laga perdana putaran kedua yang mempertemukan Semen Padang kontra tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (24/1) mendatang.

“Maicon direkrut untuk memperkuat sektor sayap Kabau Sirah dalam upaya keluar dari zona degradasi,” tulis Semen Padang dalam laman resminya.

Direktur Utama Semen Padang FC Hermawan Ardiyanto berharap kehadiran Maicon dapat menambah daya gedor tim asuhan Kabau Sirah.

“Manajemen berharap Maicon dapat cepat beradaptasi dengan tim dan membantu Semen Padang FC keluar dari zona degradasi,” kata Hermawan Ardiyanto.