JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Taktik Persis di Bursa Transfer tak Terduga: Rekrut 5 Pemain Baru, Kental Nuansa Serbia

Taktik Persis di Bursa Transfer tak Terduga: Rekrut 5 Pemain Baru, Kental Nuansa Serbia

Selasa, 20 Januari 2026 – 22:11 WIB
Taktik Persis di Bursa Transfer tak Terduga: Rekrut 5 Pemain Baru, Kental Nuansa Serbia - JPNN.com Bali
Persis Solo mengumumkan rekrutan baru, gelandang serang Serbia, Mirosloav Maricic di bursa transfer Super League bersama Yabes Roni. Persis kini kental nuansa Serbia. Foto: Persis Solo

bali.jpnn.com, DENPASAR - Persis Solo rupanya menerapkan taktik senyap di bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 yang masih bergulir hingga awal Februari mendatang.

Terlihat sepi dan adem ayem, tak seperti tim lain, manajemen Persis mendadak mengumumkan lima nama pemain baru di bursa transfer.

Setelah tiga hari lalu mengumumkan merekrut dua pemain asing dari Serbia, kiper Vukasin Vranes dan bek tengah Dusan Mijic serta mantan pemain Persija, Nico Afriyanto, Persis Solo kembali mengumumkan dua rekrutan baru.

Baca Juga:

Satu nama adalah pemain lokal milik Bali United, Yabes Roni.

Pemain asal Alor, NTT yang bisa bermain sebagai penyerang sayap dan bek kiri ini direkrut dari Bali United untuk membantu Persis Solo hingga akhir musim.

Satu nama lagi adalah adalah gelandang serang asing, Miroslav Maricic.

Baca Juga:

Sama seperti Vukasin Vranes dan Dusan Mijic, pemain anyar Miroslav Maricic berasal dari Serbia.

Dilansir dari laman klub, manajemen Persis Solo berharap kehadiran Miroslav Maricic bisa menambah kekuatan dan kreativitas lini tengah Persis.

Terlihat sepi dan adem ayem, tak seperti tim lain, manajemen Persis mendadak mengumumkan lima nama pemain baru di bursa transfer putaran kedua Super League
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persis Bursa Transfer Super League 2025-2026 Serbia Miroslav Maricic Dusan Mijic Vukasin Vranes Nico Afriyanto yabes roni bursa transfer Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Yabes Roni Bahagia Berseragam Persis, tak Sabar Membantu Tim Kontra Borneo FC - JPNN.com Bali

    Yabes Roni Bahagia Berseragam Persis, tak Sabar Membantu Tim Kontra Borneo FC

  2. Fixed, Eks Bek Persik Yusuf Meilana Hijrah ke Bali United, Rekornya Mentereng - JPNN.com Bali

    Fixed, Eks Bek Persik Yusuf Meilana Hijrah ke Bali United, Rekornya Mentereng

  3. Taktik Senyap Bali United di Bursa Transfer Terkuak, 2 Pemain Ini Jadi Incaran - JPNN.com Bali

    Taktik Senyap Bali United di Bursa Transfer Terkuak, 2 Pemain Ini Jadi Incaran

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU