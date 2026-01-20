Taktik Persis di Bursa Transfer tak Terduga: Rekrut 5 Pemain Baru, Kental Nuansa Serbia

bali.jpnn.com, DENPASAR - Persis Solo rupanya menerapkan taktik senyap di bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 yang masih bergulir hingga awal Februari mendatang.

Terlihat sepi dan adem ayem, tak seperti tim lain, manajemen Persis mendadak mengumumkan lima nama pemain baru di bursa transfer.

Setelah tiga hari lalu mengumumkan merekrut dua pemain asing dari Serbia, kiper Vukasin Vranes dan bek tengah Dusan Mijic serta mantan pemain Persija, Nico Afriyanto, Persis Solo kembali mengumumkan dua rekrutan baru.

Satu nama adalah pemain lokal milik Bali United, Yabes Roni.

Pemain asal Alor, NTT yang bisa bermain sebagai penyerang sayap dan bek kiri ini direkrut dari Bali United untuk membantu Persis Solo hingga akhir musim.

Satu nama lagi adalah adalah gelandang serang asing, Miroslav Maricic.

Sama seperti Vukasin Vranes dan Dusan Mijic, pemain anyar Miroslav Maricic berasal dari Serbia.

Dilansir dari laman klub, manajemen Persis Solo berharap kehadiran Miroslav Maricic bisa menambah kekuatan dan kreativitas lini tengah Persis.