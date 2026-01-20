Yabes Roni Bahagia Berseragam Persis, tak Sabar Membantu Tim Kontra Borneo FC

JPNN.com

Selasa, 20 Januari 2026 – 21:50 WIB
Pemain anyar Persis Yabes Roni langsung mengikuti latihan tim, Selasa (20/1) setelah didatangkan dari Bali United.

bali.jpnn.com, SOLO - Mantan penyerang sayap Bali United Yabes Roni langsung mengikuti latihan bersama Laskar Sambernyawa setelah direkrut pada bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026.

Pesepak bola asal Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu mengikuti latihan perdana di bawah arahan pelatih Milomir Seslija di Lapangan Mini Surakarta, Selasa (20/1).

Meski menjadi pemain baru di Persis, Yabes Roni mengaku memiliki kesan positif saat bertemu pemain dan tim kepelatihan.

“Kesannya luar biasa dan sangat bahagia karena teman-teman Persis Solo menyambut saya dengan baik dan penuh suka cita,” kata Yabes Roni dilansir dari laman klub.

Latihan perdana kolektor dua gelar juara Liga 1 bersama Bali United membuatnya terkesan saat bertemu pelatih Milomir Seslija.

Satu hal yang membuatnya terkesan adalah pesan khusus dan motivasi dari sang juru taktik Persis Solo ini.

“Saya dapat pesan dari Coach Milo.

Dia meminta saya untuk bermain seperti biasa tapi dengan tanggung jawab dan kerja keras serta aktif ketika menyerang dan bertahan,” ujar Yabes Roni.

