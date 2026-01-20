Yabes Roni Hengkang ke Persis, Skuad Bali United Era 2015 Tersisa Ricky Fajrin

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kabar mengejutkan datang dari tim berjudul Serdadu Tridatu, Bali United di bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2025.

Setelah merekrut bek kiri Persik Kediri Yusuf Meilana, Bali United tetiba bikin kejutan, meminjamkan penyerang sayap Yabes Roni ke klub lawan, Persis Solo, hingga akhir musim.

Yabes Roni adalah satu dari dua pemain lawas yang direkrut Bali United sejak pindah dari tanah Borneo ke Pulau Dewata 2015 silam.

Dengan hengkangnya Yabes Roni ke Solo, pemain era Indra Sjafri yang masih bertahan bersama Bali United, tinggal sang kapten Ricky Fajrin.

“Setelah berdiskusi dengan tim pelatih, kami resmi melepas Yabes Roni untuk menjalani masa peminjaman ke Persis Solo,” ujar CEO Bali United Yabes Tanuri dilansir dari laman klub.

Selama berseragam Serdadu Tridatu, Yabes Roni telah mencatatkan 166 penampilan, mencetak sembilan gol dan 12 assist di semua kompetisi.

Pemain asal Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) ini juga berkontribusi saat Bali United era Stefano ‘Teco’ Cugurra merengkuh juara Liga 1 musim 2019 dan 2021.

Gelar itu membuat dirinya menjadi pesepak bola asal NTT yang bisa tampil di kompetisi Asia bersama Bali United.