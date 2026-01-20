Arema FC Rekrut Gustavo Franca di Tengah Duka Mendalam, Ungkap Alasan Besar

bali.jpnn.com, MALANG - Gelandang serang berkebangsaan Brasil Gustavo Franca tak perlu lama menganggur setelah dilepas Persija dua hari lalu.

Arema FC secara resmi memperkenalkan Gustavo França, sebagai amunisi baru untuk mengarungi ketatnya persaingan putaran kedua kompetisi Liga 1 Super League 2025-2026.

Gustavo Franca didatangkan Arema FC setelah melalui proses evaluasi komprehensif antara manajemen dan tim pelatih demi menambal kebutuhan strategis skuad Singo Edan.

General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, menegaskan bahwa kehadiran Gustavo França adalah langkah krusial untuk mendongkrak performa tim.

"Perekrutan Gustavo França adalah hasil dari evaluasi dan kebutuhan tim untuk menghadapi putaran kedua Super League.

Kami berharap kehadirannya dapat memberikan kontribusi positif dan meningkatkan performa tim secara keseluruhan," ujar Yusrinal Fitriandi dilansir dari laman klub.

Perkenalan pemain baru ini berlangsung dalam suasana yang berbeda.

Yusrinal Fitriandi tidak menampik bahwa Arema FC masih diselimuti awan duka pascaberpulangnya Kuncoro, mantan pemain, sekaligus asisten pelatih skuad Singo Edan.