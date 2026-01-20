Malut United Makin Kuat, Lucas Cardoso Bawa Misi Besar untuk Laskar Kie Raha

bali.jpnn.com, TERNATE - Malut United makin kuat menghadapi putaran kedua Super League 2025-2026 yang bergulir akhir pekan ini.

Setelah ditinggal Vico Duarte dan Checu Meneses yang dipinjamkan ke Dewa United dan Persik Kediri, manajemen Malut United mendatangkan gelandang serang berkebangsaan Brasil, Lucas Cardoso.

Lucas Cardoso akan menjadi bagian dari Laskar Kie Raha hingga akhir musim 2025-2026.

"Saya senang bisa menjadi bagian dari perjalanan Malut United.

Saya datang untuk membantu tim mencapai tujuan," kata Lucas Cardoso dilansir dari laman klub.

Sebelum berlabuh di Malut United, Lucas Cardoso memiliki pengalaman panjang bermain di Brasil, Portugal, dan Bulgaria.

Dia kali terakhir bermain untuk Dobrudzha Dobrich dengan statistik mencetak empat gol dan satu assist dalam 18 penampilan di Liga Bulgaria musim 2025-2026.

Lucas Cardoso mengaku menerima pinangan Malut United tak lepas dari perkembangan yang dilakukan klub sejak berkompetisi di kasta tertinggi Liga Indonesia.