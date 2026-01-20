JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Malut United Makin Kuat, Lucas Cardoso Bawa Misi Besar untuk Laskar Kie Raha

Malut United Makin Kuat, Lucas Cardoso Bawa Misi Besar untuk Laskar Kie Raha

Selasa, 20 Januari 2026 – 15:14 WIB
Malut United Makin Kuat, Lucas Cardoso Bawa Misi Besar untuk Laskar Kie Raha - JPNN.com Bali
Malut United makin kuat menghadapi putaran kedua Super League 2025-2026 yang bergulir akhir pekan ini setelah merekrut gelandang serang Lucas Cardoso. Foto: Malut United

bali.jpnn.com, TERNATE - Malut United makin kuat menghadapi putaran kedua Super League 2025-2026 yang bergulir akhir pekan ini.

Setelah ditinggal Vico Duarte dan Checu Meneses yang dipinjamkan ke Dewa United dan Persik Kediri, manajemen Malut United mendatangkan gelandang serang berkebangsaan Brasil, Lucas Cardoso.

Lucas Cardoso akan menjadi bagian dari Laskar Kie Raha hingga akhir musim 2025-2026.

Baca Juga:

"Saya senang bisa menjadi bagian dari perjalanan Malut United.

Saya datang untuk membantu tim mencapai tujuan," kata Lucas Cardoso dilansir dari laman klub.

Sebelum berlabuh di Malut United, Lucas Cardoso memiliki pengalaman panjang bermain di Brasil, Portugal, dan Bulgaria.

Baca Juga:

Dia kali terakhir bermain untuk Dobrudzha Dobrich dengan statistik mencetak empat gol dan satu assist dalam 18 penampilan di Liga Bulgaria musim 2025-2026.

Lucas Cardoso mengaku menerima pinangan Malut United tak lepas dari perkembangan yang dilakukan klub sejak berkompetisi di kasta tertinggi Liga Indonesia.

Malut United makin kuat menghadapi putaran kedua Super League 2025-2026 yang bergulir akhir pekan ini setelah merekrut gelandang serang Lucas Cardoso.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Malut United Bursa Transfer Super League 2025-2026 Lucas Cardoso Gelandang Serang bursa transfer Dobrudzha Dobrich Liga Bulgaria pemain asing persik Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Fixed, Eks Bek Persik Yusuf Meilana Hijrah ke Bali United, Rekornya Mentereng - JPNN.com Bali

    Fixed, Eks Bek Persik Yusuf Meilana Hijrah ke Bali United, Rekornya Mentereng

  2. Taktik Senyap Bali United di Bursa Transfer Terkuak, 2 Pemain Ini Jadi Incaran - JPNN.com Bali

    Taktik Senyap Bali United di Bursa Transfer Terkuak, 2 Pemain Ini Jadi Incaran

  3. Privat Mbarga Kehilangan Tempat di Dewa United, Pilih Hengkang ke Bhayangkara FC - JPNN.com Bali

    Privat Mbarga Kehilangan Tempat di Dewa United, Pilih Hengkang ke Bhayangkara FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU